Ottanta camminatori in Valle Olona per l’ultima camminata con Alfa tra storia, natura e acqua

Si è concluso il ciclo delle quattro camminate organizzate con Alfa srl lungo la Via Francisca del Lucomagno

Generico 13 Oct 2025

Un pomeriggio di sole e qualche passo nella natura hanno fatto da cornice all’ultima camminata dell’anno organizzata con Alfa Srl lungo la Via Francisca del Lucomagno.

Domenica 19 ottobre la tappa è stata Castiglione Olona, dove ottanta camminatori hanno percorso per qualche chilometro una breve tratta dell’antica via dell’acqua.

Partiti dal centro storico, dopo i saluti iniziali del sindaco Giancarlo Frigeri e di Sara Bordonaro, responsabile della funzione tecnica di Alfa, i piccoli e grandi camminatori hanno iniziato il giro lungo la Valle Olona. La prima tappa è stata al museo dell’Arte Plastica, dove si è tenuto un primo momento di letture animate a cura dell’associazione Parole in Viaggio. Successivamente si è passati per un tratto della ciclabile della vecchia ferrovia Valmorea, arrivando così a San Pancrazio, dove i più piccoli hanno potuto assistere a un secondo spettacolo.

A guidare il gruppo Ferruccio Maruca, presidente dell’associazione In Cammino – lungo la Via Francisca del Lucomagno, e Roberto Colombo, volontario e Gev (Guardia Ecologica Volontaria), che hanno arricchito la giornata con racconti e storie riguardo l’antica via.

Non poteva mancare anche la merenda offerta da Coop Lombardia, un’ occasione perfetta per scambiare impressioni e vivere un momento di convivialità.

Con l’appuntamento di Castiglione Olona si è dunque chiuso il ciclo di quattro camminate promosse da Alfa Srl lungo la Via Francisca, un progetto che da ormai cinque anni sa unire ambiente, cultura e socialità, valorizzando la rete dei sentieri e il patrimonio naturalistico della provincia di Varese.

Il bilancio finale è più che positivo: centinaia di partecipanti, decine di chilometri percorsi e una comunità che, passo dopo passo, ha riscoperto la bellezza di camminare insieme.

Pubblicato il 19 Ottobre 2025
