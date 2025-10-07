Pagelle ai manager della sanità: bene Ats Insubria e Valle Olona, la Sette Laghi paga i problemi dell’esternalizzazione

Sono state assegnate le pagelle ai manager della sanità lombardi. Una valutazione che riguarda quanto fatto nel 2024.

Alla DG della Valle Olona Daniela Bianchi è arrivata la valutazione di 81, superata dall’ottimo giudizio assegnato al direttore di Ats Insubria Salvatore Gioia, con 88.

Peggiore è stato il giudizio del manager della Sette Laghi Giuseppe Micale, che è stato trasferito l’estate scorsa all’Agenzia del controllo del sistema sociosanitario, dopo un pressing insistente da parte dello stesso assessore al Welfare Bertolaso che ne chiedeva la rimozione. Il suo voto arriva alla semplice sufficienza. Micale, arrivato come commissario per sostituire Gianni Bonelli, aveva ricevuto una difficile eredità, sfociata poi nel gravissimo problema del rifornimento esternalizzato di beni e farmaci.

All’Asst Lariana, Luca Stucchi ha ottenuto 82 mentre alla Ovest Milanese Francesco Laurelli è stato valutato con 78.

I voti degli ex “varesini”

Tra gli ex “varesini”, brilla Marco Passaretta, ex Valle Olona, che ha ottenuto 87 alla guida dell’ATS di Bergamo, ben 90 punti ha ricevuto Maria Grazia Colombo oggi alla guida del Fatebenefratelli Sacco e Buzzi dopo aver aver lasciato un segno positivo a Varese durante il primo mandato di Callisto Bravi. Molto bene anche Walter Bergamaschi che oggi guida la Programmazione al Ministero della salute: lo scorso anno, alla guida dell’ATS Città metropolitana di Milano è stato valutato con 87 punti. Meno eccellente Paola Lattuada, ex direttore dell’Al di Varese, che alla direzione del Gaetano Pini ha avuto 77.

Le pagelle di Regione, oltre alla valutazione sull’efficacia dell’operato, hanno anche un significato economico: chi raggiunge i 100 punti avrà circa 31 mila euro lordi, il 20% del compenso annuale. Per gli altri un riconoscimento a scalare in rapporto al voto ottenuto. Chi non arriva ai 60 punti non riceve nulla.