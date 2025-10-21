Varese News

Saronno/Tradate

Pap-Test gratuiti a Tradate, Malnate e Gazzada Schianno, ecco come prenotare

Nell’ambito delle iniziative promosse per l’Ottobre Rosa, ASST Sette Laghi estende l’offerta con tre giornate di screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero

medico ginecologo

Nell’ambito delle iniziative promosse per l’Ottobre Rosa, ASST Sette Laghi estende l’offerta con tre giornate di screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero

ASST Sette Laghi, in collaborazione con ATS Insubria, organizza nei consultori di Tradate, Gazzada e Malnate tre giornate dedicate allo screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero. Durante queste giornate sarà possibile effettuare gratuitamente il pap-test e l’HPV DNA test.

Le prestazioni saranno erogate su appuntamento dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nei seguenti giorni:
30 ottobre – Consultorio Familiare di Tradate (Via Gradisca, 16)
6 novembre – Consultorio Familiare di Gazzada (Via Roma, 18)
20 novembre – Consultorio Familiare di Malnate (Piazza Libertà, 1)
L’iniziativa è rivolta alle donne appartenenti alla fascia di età prevista dal programma di screening regionale.
Modalità di prenotazione:
Per prenotare è necessario contattare il numero 333 3323168, attivo dal lunedì al giovedì dalle 14:30 alle 15:30, fino ad esaurimento posti disponibili.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.