Pap-Test gratuiti a Tradate, Malnate e Gazzada Schianno, ecco come prenotare

Nell’ambito delle iniziative promosse per l’Ottobre Rosa, ASST Sette Laghi estende l’offerta con tre giornate di screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero

ASST Sette Laghi, in collaborazione con ATS Insubria, organizza nei consultori di Tradate, Gazzada e Malnate tre giornate dedicate allo screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero. Durante queste giornate sarà possibile effettuare gratuitamente il pap-test e l’HPV DNA test.

Le prestazioni saranno erogate su appuntamento dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nei seguenti giorni:

30 ottobre – Consultorio Familiare di Tradate (Via Gradisca, 16)

6 novembre – Consultorio Familiare di Gazzada (Via Roma, 18)

20 novembre – Consultorio Familiare di Malnate (Piazza Libertà, 1)

L’iniziativa è rivolta alle donne appartenenti alla fascia di età prevista dal programma di screening regionale.

Modalità di prenotazione:

Per prenotare è necessario contattare il numero 333 3323168, attivo dal lunedì al giovedì dalle 14:30 alle 15:30, fino ad esaurimento posti disponibili.