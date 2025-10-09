Pedone investito a Castiglione Olona in via Cesare Battisti

Incidente nel primo pomeriggio di giovedì a Castiglione Olona, dove un uomo di 54 anni è stato investito da un’auto in via Cesare Battisti.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30, con l’attivazione immediata dei soccorritori del 118. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, un’auto medica e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello della centrale operativa Soreu Laghi.

L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo in ospedale: le sue condizioni sono serie ma non critiche.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento e regolare la viabilità durante le operazioni di soccorso.