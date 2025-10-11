Pro Patria a caccia dell’impresa: allo “Speroni” arriva il Brescia

La Pro Patria si appresta ad affrontare il secondo impegno casalingo consecutivo, a seguito della sfida dell’ottava giornata contro il Trento. Nella gara di domenica scorsa, la squadra di mister Leandro Greco ha disputato una gara tutto sommato positiva ma non è bastata per portare a casa il primo successo stagionale.

Il pareggio ha consentito quantomeno di dare continuità allo 0-0 di Cittadella, anche se i bustocchi mantengono comunque al penultimo posto con 4 punti. Ancora una volta il tallone di Achille dei bustocchi è stato rappresentato dalla fase difensiva date le altre 2 reti concesse, che si sono aggiunte alle 13 già incassate nel corso delle prime sette giornate. Gli aspetti positivi della gara contro la squadra trentina è sono stati i gol degli attaccanti King Udoh e Ferdinando Mastroianni, che hanno permesso di interrompere il digiuno dei tigrotti che durava da quattro gare.

Allo stadio “Carlo Speroni” domenica 12 ottobre alle 20.30, i ragazzi di mister Leandro Greco affronteranno un avversario molto forte come l’Union Brescia. La formazione biancoblu, nata dalle ceneri della Feralpisalò, è allenata da mister Aimo Diana che lo scorso anno era sulla panchina dei Leoni del Garda: in estate è stato confermato dal presidente Pasini e dal Ds Ferretti alla guida della nuova realtà del calcio bresciano. Le rondinelle in queste prime otto giornate hanno totalizzato 15 punti, al pari dell’Inter U23, frutto di 4 vittorie 3 pareggi e 1 sconfitta. Meglio della Leonessa hanno fatto soltanto la capolista Vicenza con 22 punti e il Lecco che insegue a 18.

Gli uomini di Diana, dopo la sconfitta sorprendente all’esordio contro l’Arzignano, hanno ottenuto quattro vittorie consecutive, tra cui salta all’occhio il 5-0 rifilato alla Pro Vercelli, salvo poi ottenere tre pareggi nelle ultime tre partite contro Virtus Verona, Novara e Pergolettese. Pertanto l’Union Brescia verrà a Busto Arsizio con l’intenzione di non perdere ulteriori punti per strada, che potrebbero compromettere ancor di più la corsa al primo posto, che già dista sette lunghezze.

Molti giocatori ex Feralpi sono stati confermati in rosa, come ad esempio il capitano Davide Balestrero che ha disputato 143 gare con i verdazzurri tra Serie C e Serie B. Oltre al centrocampista classe 1995, sono rimasti a Brescia anche due giocatori molto importanti come Davide Di Molfetta e Tommy Maistrello. Questi ultimi sono anche gli attuali migliori marcatori della squadra ospite: il primo è un esterno d’attacco e in queste prime uscite ha già fatto mettere a referto 3 gol e 2 assist, mentre il secondo è un attaccante che nelle prime 8 uscite ha già segnato 4 reti, eguagliando il numero di marcature che aveva realizzato in tutta la passata stagione.

L’Union Brescia, oltre ai giocatori ereditati dalla Feralpisalò, in estate ha messo a segno alcuni colpi molto importanti per la categoria, come l’esperto difensore centrale Luigi Silvestri, acquistato dal Cesena dopo aver trascorso lo scorso campionato in prestito al Trapani. A centrocampo è arrivato Riccardo Fogliata rimasto svincolato dopo l’esclusione del Brescia FC e reduce da due stagioni in Serie B, dove ha totalizzato 20 presenze arricchite da 1 gol e 1 assist. Sulle fasce sono arrivati Andrea Cisco, prelevato dal Sudtirol dopo il prestito al Perugia dove ha giocato 23 partite, con 5 gol e 2 assist, Vincent De Maria che lo scorso anno ha disputato 30 gare con 4 gol e 1 assist con la Giana Erminio e Davide Guglielmotti dal Catania, con cui ha collezionato 22 apparizioni arricchite da 3 gol. Quest’ultimo sarà assente a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

In attacco al già citato Tony Maistrello sono stati affiancati giocatori dello spessore di Alberto Spagnoli, reduce dalla promozione con il Padova, Elia Giani, in prestito dal Pisa, e Luca Vido, che ha deciso di scendere in Serie C per la prima volta in carriera, dopo ben 10 anni passati tra Serie B e Serie A con 205 presenze in cadetteria con 39 gol e 17 assist.

Ovviamente tra Pro Patria e Union Brescia non ci sono precedenti. Nella scorsa stagione mister Aimo Diana, alla guida della Feralpisalò, ha portato via dallo “Speroni” un pareggio per 0-0, mentre ha vinto per 1-0 la gara disputata al “Turina”.

DIRETTAVN – La partita dello “Speroni” sarà raccontata azione dopo azione nella consueta #direttavn già attiva dal venerdì, con il sondaggio-pronostico pregara. Poi, dalle 20 circa, la cronaca continua. Il liveblog è offerto da Finazzi Serramenti: lo trovate CLICCANDO QUI.

Serie C Girone A (9a giornata)

PROGRAMMA: Giana Erminio – Novara, Vicenza – Virtus Verona, Pergolettese – Alcione, Cittadella – Triestina, Albinoleffe – Lecco, Ospitaletto – Arzignano, PRO PATRIA – UNION BRESCIA, Dolomiti Bellunesi – Lumezzane, Trento – Pro Vercelli, Inter U23 – Renate (21-10)

CLASSIFICA: Vicenza 22, Lecco 18, Union Brescia e Inter U23 15, Alcione 14, Albinoleffe e Pro Vercelli 12, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Arzignano, Renate e Giana Erminio 9, Trento 8, Dolomiti Bellunesi 7, Novara, Ospitaletto, Cittadella e Lumezzane 6, PRO PATRIA 4, Triestina -8.