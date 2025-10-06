“Progetto Talento”, l’atletica lombarda cresce: 83 giovani promesse e un obiettivo, non abbandonare lo studio
Il progetto non si limita a supportare lo sviluppo sportivo dei ragazzi più promettenti, ma punta anche a contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, offrendo strumenti utili per affrontare il percorso della cosiddetta “dual career”, ovvero la carriera sportiva affiancata da quella scolastica e personale.
È partita ufficialmente l’edizione 2025 del Progetto Talento Fidal Lombardia, con un numero record di 83 giovani atleti selezionati e un nuovo corso di formazione intitolato “Formiamo i campioni di domani”. L’iniziativa è stata presentata il 6 ottobre a Palazzo Lombardia dal sottosegretario con delega a Sport e Giovani Federica Picchi, insieme al presidente di Fidal Lombardia Luca Barzaghi.
Non solo sport: l’atletica contro l’abbandono scolastico
Il progetto non si limita a supportare lo sviluppo sportivo dei ragazzi più promettenti, ma punta anche a contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, offrendo strumenti utili per affrontare il percorso della cosiddetta “dual career”, ovvero la carriera sportiva affiancata da quella scolastica e personale.
«Questa edizione è un investimento completo sui nostri giovani – ha dichiarato Federica Picchi –. Non si tratta solo di vincere medaglie, ma di dare loro consapevolezza, strumenti per non mollare e diventare protagonisti del proprio futuro, dentro e fuori dalla pista» – ha aggiunto, sottolineando il ruolo formativo del corso.
Una squadra già protagonista a livello europeo e mondiale
Tra i nomi selezionati spiccano Francesco Crotti, campione europeo Under 20 nel salto triplo, e le medaglie di bronzo nella staffetta 4×400 agli Europei U20: Giulia Macchi, Francesca Meletto e Alice Caglio. Presenti anche atleti finalisti agli Europei U23 come Andrea Bernardi (100m), Filippo Cappelletti (200m), Vittorio Ghedina (400m ostacoli), Federica Stella (salto in alto), e le vicecampionesse mondiali a squadre U20 di corsa in montagna Martina Ghisalberti e Camilla Bonariva.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.