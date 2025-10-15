Varese News

Rienzo Azzi è il nuovo delegato di Forza Italia a Saronno

La nomina voluta da Simone Longhini, segretario provinciale di Forza Italia. Azzi prende il testimone da Giuseppe Anselmo

Saronno - Elezioni 2025 Rienzo Azzi e Centrodestra

La segretaria provinciale di Forza Italia, su proposta del segretario provinciale Simone Longhini, ha nominato Rienzo Azzi, già candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative, delegato comunale di Forza Italia a Saronno.

Azzi prende il testimone da Giuseppe Anselmo «che – dice Longhini – insieme al fondamentale contributo di tutti i candidati e delle forze che hanno sostenuto la lista, ha portato Forza Italia ad essere il primo partito non solo del centrodestra ma di tutta la città, con una percentuale che ha sfiorato il 20%».

«Auguro buon lavoro a Rienzo – dice Simone Longhini –  sicuro del fatto che la sua esperienza, insieme all’entusiasmo di tutti i nostri militanti, porterà buoni frutti al partito con un’opposizione seria, concreta e attenta ai bisogni di Saronno e dei saronnesi».

Pubblicato il 15 Ottobre 2025
