Santino Dellea sparito cinque anni fa da Maccagno con Pino e Veddasca

Sparito nel nulla. Volatilizzato. L’ultima apparizione la sera prima, qualche lavoretto in paese, visto da residenti, e poi più nulla. Sono passati cinque anni da quel 21 ottobre 2020, da quando Santino Dellea, cognome noto delle valli del Nord, 54 anni, risulta irreperibile. Appelli, ricerche. E persino la trasmissione Chi l’ha visto?, che proprio in questi giorni rilancia sui social il servizio nel quale si raccontava la storia di quest’uomo svanito nel nulla.

L’allarme era partito per il mancato rientro nella sua abitazione, cui erano seguite le ricerche da parte dei vigili del fuoco che avevano attivato il protocollo provinciale: in valle avevano operato gli specialisti del nucleo “Dedalo” (sistema di ricerca GSM), T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso), gli aerosoccorritori del reparto volo a bordo del “Drago 82” e i cinofili oltre agli specialisti dei S.A.P.R. (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto).

Nel posteggio della frazione era stata posizionata l’unità di crisi locale da dove si sono coordinate le operazioni. Ricerche durate giorni, a cui si sono abbinate anche le attività dei carabinieri della Compagnia di Luino sempre con cani molecolari. Il suo cellulare suonò a vuoto per un giorno e mezzo, fino a spegnersi del tutto.

Ma dell’uomo, nessuna traccia. Ieri, come oggi.