Sarà un derby da tutto esaurito: per Varese-Milano restano pochi biglietti

Veleggia verso il “tutto esaurito” il derby di basket tra Openjobmetis Varese e EA7 Armani Milano in programma sabato 11 ottobre alla Itelyum Arena con palla a due prevista alle 18,15. Lo annuncia la società del presidente Toto Bulgheroni che a 48 ore dal match segnala come ci siano già due settori senza più biglietti a disposizione, la Curva Nord e la Tribuna Silver (sono quelli con la capienza minore).

Anche gli altri “spicchi” però si stanno riempiendo velocemente: sia Galleria sia Tribuna Gold hanno ancora qualche decina di posti ma tutto lascia pensare che andranno venduti anche quelli (tra l’altro, diversi sono “singoli”). La stagione, a livello di botteghino, parte dunque con il piede giusto dopo i circa 2.500 abbonamenti venduti: il derby senza dubbio aiuta, come aiuta il verdetto della prima giornata con la vittoria della OJM a Sassari e la sconfitta di Milano – che resta ampiamente favorita nel confronto diretto – contro Tortona.

Coach Kastritis comunque dovrà di nuovo fare a meno di Nate Renfro, il pivot americano alle prese con un problema muscolare risalente al 19 settembre scorso non ancora rientrato. Sotto canestro quindi ci sarà di nuovo Olivier Nkamhoua, grande protagonista a Sassari, con Max Ladurner a supporto e – è presumibile – il giovane argentino Ivan Prato da quinto straniero. Anche Ettore Messina, coach dell’Olimpia, conterà diverse assenze ma – appunto – ha una rosa ben più ampia tra cui scegliere.

MOREYBALL, DERBY, E MAGNANO NELLA PUNTATA DI “LUCI A MASNAGO”

Il match di Sassari e il derby in arrivo sono i due argomenti principali trattati nella puntata di “Luci a Masnago” andata in onda su Radio Materia alle 14 di giovedì. I tre conduttori – Damiano Franzetti, affiancato da Francesco Brezzi e Matteo Bettoni – hanno sottolineato come in Sardegna si sia rivisto in parte quel gioco (il cosiddetto Moreyball) scelto da Luis Scola negli anni scorsi per Varese. Sul derby non sono mancati i ricordi del passato – dal “tiro di LaRue” alla “stoppata di Damiao” mentre il compleanno festeggiato quest’oggi è quello di Ruben Magnano, oro olimpico con l’Argentina di Scola da c.t. e tecnico varesino per due stagioni.

“GENTE DI MASNAGO”: STEFANO SORU – La puntata ha ospitato per la prima volta la rubrica “Gente di Masnago” nella quale, di volta in volta, saranno presenti quelle persone che alla domenica e durante la settimana lavorano al palazzetto e contribuiscono alla buona riuscita delle partite. Il primo a intervenire è stato Stefano Soru, videomaker che dal 2017 realizza una gran parte dei contenuti video utilizzati da Pallacanestro Varese. Stefano ha parlato della sua “squadra” (quattro operatori e due in regia), di come si prepara e di come vive le gare ma anche del rapporto con i giocatori, che non va mai dato per scontato.

