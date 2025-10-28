Varese News

Varese Laghi

Scontro tra auto e moto al Gaggiolo, soccorsi in “codice rosso”

Automedica e ambulanza impegnate poco prima della frontiera con la Svizzera venendo da Baraggia di Viggiù: ferito il motociclista

incidente cantello ottobre 2025

Incidente tra auto e moto al Gaggiolo, sulla strada che da Baraggia di Viggiù conduce al valico di frontiera con la Svizzera.

Automedica e ambulanza sono state allertate in “codice rosso”, per soccorrere il motociclista coinvolto.

Secondo testimonianze di persone presenti sul posto l’uomo era cosciente. È stato trasferito in “codice giallo”: ferito ma non in immediato pericolo di vita.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.