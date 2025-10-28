Scontro tra auto e moto al Gaggiolo, soccorsi in “codice rosso”
Automedica e ambulanza impegnate poco prima della frontiera con la Svizzera venendo da Baraggia di Viggiù: ferito il motociclista
Incidente tra auto e moto al Gaggiolo, sulla strada che da Baraggia di Viggiù conduce al valico di frontiera con la Svizzera.
Automedica e ambulanza sono state allertate in “codice rosso”, per soccorrere il motociclista coinvolto.
Secondo testimonianze di persone presenti sul posto l’uomo era cosciente. È stato trasferito in “codice giallo”: ferito ma non in immediato pericolo di vita.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.