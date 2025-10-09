Sedicenne arrestato a Monza dalla polizia: era ricercato per rapine aggravate a bordo dei treni
Il giovane, fuggito da una comunità per minori di Vimodrone, è stato fermato dopo un inseguimento nei pressi della stazione ferroviaria
Nel pomeriggio di martedì 7 ottobre 2025, la Polizia di Stato di Monza e della Brianza ha arrestato un minore tunisino di 16 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano per rapine aggravate commesse in concorso a bordo treno.
L’arresto è avvenuto intorno alle 14.00, quando una pattuglia della Squadra Volante, impegnata nei controlli di routine presso i giardini pubblici adiacenti alla stazione ferroviaria di Monza, ha notato un giovane in atteggiamento sospetto che, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga. Dopo un concitato inseguimento, gli operatori sono riusciti a bloccarlo in via Arosio, nonostante il tentativo del ragazzo di divincolarsi e la sua reazione violenta.
Accompagnato in Questura, il minore — sprovvisto di documenti — ha dichiarato le proprie generalità. Gli accertamenti hanno rivelato che si trattava di un soggetto allontanatosi da una comunità per minori di Vimodrone (MI), già ricercato per un provvedimento di custodia cautelare in carcere.
Durante la perquisizione personale, il ragazzo ha consegnato spontaneamente un coltello artigianale in legno e metallo lungo circa 19 centimetri, nascosto nella scarpa sinistra. L’arma è stata sequestrata.
Dopo la conferma del provvedimento da parte della Polizia Ferroviaria di Lecco, il minore è stato formalmente arrestato e condotto all’Istituto Penale per Minorenni “Cesare Beccaria” di Milano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
L’operazione, sottolinea la Questura, rappresenta un ulteriore passo nel contrasto ai reati predatori e alla devianza minorile, fenomeni in aumento soprattutto nelle aree urbane e lungo le linee ferroviarie lombarde.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.