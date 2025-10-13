“Settimana della rianimazione cardiopolmonare”, Gavirate si mobilita con la Croce Rossa

Gavirate si prepara a vivere due giornate dedicate alla salute e alla prevenzione. Sabato 18 e domenica 19 ottobre arriva la “Settimana per la Rianimazione Cardiopolmonare”. L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle manovre salvavita e diffondere la cultura della prevenzione.

Si parte sabato 18 ottobre al Centro Commerciale Campo dei Fiori, dove dalle 9 alle 13 sarà possibile sottoporsi a screening gratuiti per glicemia, colesterolo e pressione arteriosa. Dalle 9 alle 19 gli istruttori CRI guideranno i partecipanti nella rianimazione cardiopolmonare, mentre nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, i più piccoli potranno divertirsi con il trucca-bimbi.

Domenica 19 ottobre le attività si sposteranno nella sede della Croce Rossa di Gavirate, in via Jean Henry Dunant 2. Anche qui, dalle 9 alle 13, si terranno gli screening sanitari gratuiti.

Il momento centrale sarà il workshop sulle manovre salvavita, organizzato in due sessioni: la prima dalle 10.30 alle 12, la seconda dalle 14.30 alle 16.30. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione entro il 17 ottobre all’indirizzo infocorsi@crimediovb.it. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, tornerà anche il trucca-bimbi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0332 746444 o scrivere a medioverbano@cri.it.