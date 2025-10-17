Varese News

Somma Lombardo rende omaggio ai tre carabinieri morti nell’esplosione nel Veronese

Nel giorno dei funerali di Stato a Padova, la cerimonia davanti monumento dedicato all'Arma di fronte al castello

Somma Lombardo rende omaggio ai Carabinieri morti nell’esplosione dolosa al casolare di Castel d’Azzano, nel Veronese: un momento di raccoglimento, con il comandante della Stazione carabinieri di Somma e una delegazione della Associazione Nazionale carabinieri, con il cavaliere Alberto Marino, presidente onorario Anc, e il presidente Domenico Rossi.

Presenti anche una delegazione della Polizia locale e associazioni d’arma di Somma, la Croce Rossa e i rappresentanti della giunta comunale di Somma, con l’assessore Francesco Calò in fascia tricolore.

Il momento di raccoglimento per i militari caduti – nel giorno dei funerali di Stato a Padova – è stato osservato anche in altre località della provincia, come Gavirate, Busto Arsizio e Saronno.

Pubblicato il 17 Ottobre 2025
