Somma Lombardo rende omaggio ai tre carabinieri morti nell’esplosione nel Veronese
Nel giorno dei funerali di Stato a Padova, la cerimonia davanti monumento dedicato all'Arma di fronte al castello
Somma Lombardo rende omaggio ai Carabinieri morti nell’esplosione dolosa al casolare di Castel d’Azzano, nel Veronese: un momento di raccoglimento, con il comandante della Stazione carabinieri di Somma e una delegazione della Associazione Nazionale carabinieri, con il cavaliere Alberto Marino, presidente onorario Anc, e il presidente Domenico Rossi.
Presenti anche una delegazione della Polizia locale e associazioni d’arma di Somma, la Croce Rossa e i rappresentanti della giunta comunale di Somma, con l’assessore Francesco Calò in fascia tricolore.
Il momento di raccoglimento per i militari caduti – nel giorno dei funerali di Stato a Padova – è stato osservato anche in altre località della provincia, come Gavirate, Busto Arsizio e Saronno.
