SOS Valceresio: al via il corso per aspiranti volontari, giovani protagonisti della solidarietà
Un’opportunità per imparare, crescere e contribuire al benessere della comunità
SOS Valceresio ODV, punto di riferimento per la Valle da oltre 28 anni, annuncia l’inizio di un nuovo corso per aspiranti volontari. L’incontro si terrà il 3 ottobre alle 20:45, presso i locali di Villa Azzurra a Besano, e rappresenta un’occasione concreta per imparare le basi del primo soccorso, conoscere il mondo dell’emergenza e mettersi in gioco al servizio della comunità.
L’associazione, impegnata quotidianamente nella sicurezza e nel benessere del territorio, è alla ricerca di nuovi volontari, con un invito speciale rivolto ai giovani dai 16 ai 28 anni. Oltre alla formazione per diventare soccorritori, SOS Valceresio sta infatti creando un Gruppo Giovani, uno spazio dedicato a ragazzi e ragazze che vogliono vivere un’esperienza di cittadinanza attiva, crescita personale e solidarietà.
Il corso è gratuito e aperto a tutti, e si articolerà in lezioni teoriche, attività pratiche e l’opportunità di affiancare i volontari e i dipendenti dell’associazione durante i vari servizi, come soccorsi sanitari, trasporti protetti, assistenza a eventi sportivi, e attività di prevenzione ed educazione sanitaria nelle scuole.
Per iscriversi al corso, è possibile contattare la segreteria di SOS Valceresio via messaggio al numero 3459613822 o inviare un’email a info@sosvalceresio.it o coordinamento@sosvalceresio.it.
Con questa iniziativa, SOS Valceresio lancia un chiaro messaggio: il futuro del volontariato passa attraverso le nuove generazioni, che potranno raccogliere l’eredità di chi ha fondato l’associazione e innovare con entusiasmo e creatività.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.