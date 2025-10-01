Varese News

SOS Valceresio: al via il corso per aspiranti volontari, giovani protagonisti della solidarietà

Un'opportunità per imparare, crescere e contribuire al benessere della comunità

SOS Valceresio ODV, punto di riferimento per la Valle da oltre 28 anni, annuncia l’inizio di un nuovo corso per aspiranti volontari. L’incontro si terrà il 3 ottobre alle 20:45, presso i locali di Villa Azzurra a Besano, e rappresenta un’occasione concreta per imparare le basi del primo soccorso, conoscere il mondo dell’emergenza e mettersi in gioco al servizio della comunità.

L’associazione, impegnata quotidianamente nella sicurezza e nel benessere del territorio, è alla ricerca di nuovi volontari, con un invito speciale rivolto ai giovani dai 16 ai 28 anni. Oltre alla formazione per diventare soccorritori, SOS Valceresio sta infatti creando un Gruppo Giovani, uno spazio dedicato a ragazzi e ragazze che vogliono vivere un’esperienza di cittadinanza attiva, crescita personale e solidarietà.

Il corso è gratuito e aperto a tutti, e si articolerà in lezioni teoriche, attività pratiche e l’opportunità di affiancare i volontari e i dipendenti dell’associazione durante i vari servizi, come soccorsi sanitari, trasporti protetti, assistenza a eventi sportivi, e attività di prevenzione ed educazione sanitaria nelle scuole.

Per iscriversi al corso, è possibile contattare la segreteria di SOS Valceresio via messaggio al numero 3459613822 o inviare un’email a info@sosvalceresio.it o coordinamento@sosvalceresio.it.

Con questa iniziativa, SOS Valceresio lancia un chiaro messaggio: il futuro del volontariato passa attraverso le nuove generazioni, che potranno raccogliere l’eredità di chi ha fondato l’associazione e innovare con entusiasmo e creatività.

