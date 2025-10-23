Spazzamento notturno con divieti di sosta: il servizio diventa definitivo a Varese

Diventa definitivo a Varese il servizio di pulizia meccanizzata delle strade con divieto di sosta notturno, avviato in via sperimentale nel 2023 e poi esteso nel 2024. L’iniziativa riguarda ora oltre 40 vie e piazze, per un totale di 16,2 chilometri di strade, e prevede uno spazzamento al mese per ciascun tratto interessato.

In queste settimane è in corso l’installazione dei cartelli stradali che indicano il divieto di sosta dalle 4 alle 8 del mattino nelle giornate programmate per il passaggio dei mezzi.

«L’obiettivo è garantire ai cittadini una pulizia sempre più efficace, partendo dal luogo pubblico per eccellenza: le strade», spiega Nicoletta San Martino, assessora alla tutela ambientale. «Alla luce dei risultati positivi, abbiamo deciso di rendere strutturale questo servizio che migliora il decoro urbano».

Le zone interessate

Sono quarantaquattro le vie, piazze e viali coinvolti. L’elenco completo con i giorni e le fasce orarie è disponibile sul sito www.varesepulita.it, che include anche aggiornamenti in tempo reale e mappe interattive.

L’elenco completo con i giorni e le fasce orarie

piazza XXVI Maggio, il 3° venerdì del mese;

via Adamoli, il 3° martedì del mese;

via Adriatico, il 3° martedì del mese;

via Battisti, il 4° giovedì del mese;

largo Belfiore, il 2° martedì del mese;

via Bixio, il 1° lunedì del mese;

via Cairoli, da via Garibaldi a via Merini, il 2° venerdì del mese;

via Cairoli, da via Merini a via Monte Golico, il 4° venerdì del mese:

via Como, da via Bagaini a via Cavour, il 4° martedì del mese;

via Como, da via Cavour a viale Milano, il 2° martedì del mese;

via Corsica, il 2° martedì del mese;

via Dandolo, da Madonnina in Prato ai civici 33-35, il 1° sabato del mese;

via Dandolo, dai civici 33-55 al Tribunale, il 2° sabato del mese;

via Garibaldi, il 1° venerdì del mese;

via Gradisca, da largo Flaiano a via Lazio, il 3° sabato del mese;

via Lazio, da largo Flaiano a via Arsiero, il 1° sabato del mese;

via Lazio, da via Arisero a via Stelvio, il 2° sabato del mese;

via Ledro, lato civici dispari, il 1° sabato del mese;

via Ledro, lato civici pari, il 2° sabato del mese;

via Luini, lato dei civici pari, il 1° venerdì del mese;

via Luini, lato dei civici dispari, il 3° venerdì del mese;

viale Milano, da Madonnina in Prato a via Como, lato civici pari, il 2° lunedì del mese;

viale Milano, da Madonnina in Prato a via Como, lato civici dispari, il 3° lunedì del mese;

viale Milano, da via Como a via Medaglie d’Oro, il 2° mercoledì del mese;

piazza Milite Ignoto, il 1° venerdì del mese;

via Misurina, il 1° martedì del mese;

via Molina, il 3° lunedì del mese;

via Monviso, il 1° mercoledì del mese;

via Padre Pio, il 4° venerdì del mese;

via Podgora, il 1° lunedì del mese;

via Quarnero, il 2° lunedì del mese;

via Rainoldi, il 2° giovedì del mese;

via Riva Rocci, il 4° sabato del mese;

via Sacro Monte, il 4° venerdì del mese;

via San Michele Arcangelo, il 2° mercoledì del mese;

piazzale Sant’Evasio, il 4° martedì del mese;

via Sempione, il 2° giovedì del mese;

via Speri della Chiesa, il 3° giovedì del mese;

piazzale Statuto, il 1° martedì del mese;

via Staurenghi, da via Morandi a via Sempione, il 1° giovedì del mese;

via Staurenghi, da via Sempione a via Sacco il 2° giovedì del mese;

via Tagliamento, il 1° martedì del mese;

via Turati, il 3° martedì del mese;

piazzale Valganna, il 1° mercoledì del mese;

viale Valganna, da piazzale Valganna a via Buccari, il 2° martedì del mese;

viale Valganna, da piazzale Valganna a viale dei Mille, e il 2° mercoledì del mese;

viale Vico, da via Virgilio al civico 26, il 2° venerdì del mese

viale Vico, dal civico 26 al Parco di Villa Toeplitz, il 3° venerdì del mese;

via Veratti, da via Sacco a via del Cairo, il 1° sabato del mese;

via Veratti, da via del Cairo a Piazza Beccaria, il 2° sabato del mese;

via Verdi, tra via Copelli e via Monviso, il 2° mercoledì del mese;

via Walder, il 3° venerdì del mese.