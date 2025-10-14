Sul Lago Maggiore arriva la “velaterapia” per gli utenti della Fondazione Piatti

L’associazione sportiva “Vela Vento e Musica” affiliata alla Uisp, da anni promuove turismo esperienziale e sostenibile nella regione del Lago Maggiore. Una attività messa al servizio del sociale grazie al progetto di velaterapia sulle acque del Lago Maggiore, offrendo alla Fondazione Renato Piatti Onlus la propria esperienza nel campo della navigazione a vela.

La barca a vela, tradizionalmente considerata un’attività ricreativa, diventa in questo contesto uno strumento terapeutico: stimola la propriocezione, favorisce la socializzazione e rafforza la capacità di affrontare nuove sfide. Il progetto è rivolto agli utenti del Centro Diurno Disabili (CDD) di Besozzo, selezionati per la loro idoneità a partecipare in sicurezza e in modo attivo all’esperienza in barca.

Durante le uscite sul Lago Maggiore, i partecipanti sono accompagnati da operatori specializzati con brevetto di assistente bagnanti, a bordo di due imbarcazioni messe a disposizione dall’associazione sportiva. L’ambiente naturale – il vento, il sole, l’acqua – diventa parte integrante del percorso riabilitativo, favorendo il rilassamento e la stimolazione sensoriale. Il progetto rappresenta così un passo significativo verso una vela inclusiva e accessibile, capace di generare benessere, fiducia e senso di appartenenza.

I primi risultati della sperimentazione sono estremamente incoraggianti: i partecipanti hanno mostrato entusiasmo, pazienza e coinvolgimento. L’esperienza in barca ha prodotto stati di profondo rilassamento, con effetti positivi che si mantengono anche dopo l’attività. Il progetto, attualmente in fase sperimentale e gratuito, richiede soltanto il costo della tessera UISP per la copertura assicurativa. L’avvio ufficiale è previsto per aprile, con orari e giornate da definire in base alle condizioni meteorologiche.

Con “Vela– Terapia nel Lago Maggiore”, la Fondazione Renato Piatti Onlus conferma il proprio impegno nell’innovazione dei percorsi riabilitativi, promuovendo esperienze inclusive e significative per le persone con disabilità. «Abbiamo osservato nei nostri ragazzi un entusiasmo autentico e una sorprendente capacità di adattamento. La vela si è rivelata un potente strumento per stimolare l’autonomia e la serenità. È un’esperienza che arricchisce non solo chi la vive, ma anche chi la accompagna» spiega infatti Vittoria Garganese, responsabile del centro diurno di Besozzo.

