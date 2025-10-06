“Tango principianti assoluti”: un nuovo corso per scoprire la magia del tango argentino con Varese Corsi
Dieci lezioni da mercoledì 15 ottobre, dalle 20 alle 21. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni
Dopo il successo della prima edizione, Varese Corsi propone una nuova occasione per avvicinarsi al fascino e all’eleganza del tango argentino. Un percorso dedicato ai principianti assoluti, ideale per chi desidera muovere i primi passi in questa danza ricca di emozione e connessione.
Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni.
Tango Argentino (Principianti Assoluti) Da mercoledì 15 ottobre, dalle 20:00 alle 21:00, presso il Salone della Motta. Un corso di 10 lezioni per imparare i fondamenti del tango argentino: postura, ritmo, guida e interpretazione. Le lezioni, condotte in un ambiente accogliente e coinvolgente, accompagneranno i partecipanti in un viaggio graduale tra tecnica e passione, alla scoperta del linguaggio unico del tango.
Il corso è pensato per chi non ha alcuna esperienza pregressa. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe con suola liscia per facilitare i movimenti e le rotazioni.
Un invito a lasciarsi trasportare dalla musica e a scoprire il piacere di comunicare attraverso la danza.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
