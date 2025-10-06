“Tango principianti assoluti”: un nuovo corso per scoprire la magia del tango argentino con Varese Corsi

Dopo il successo della prima edizione, Varese Corsi propone una nuova occasione per avvicinarsi al fascino e all’eleganza del tango argentino. Un percorso dedicato ai principianti assoluti, ideale per chi desidera muovere i primi passi in questa danza ricca di emozione e connessione.

Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni.

Tango Argentino (Principianti Assoluti) Da mercoledì 15 ottobre, dalle 20:00 alle 21:00, presso il Salone della Motta. Un corso di 10 lezioni per imparare i fondamenti del tango argentino: postura, ritmo, guida e interpretazione. Le lezioni, condotte in un ambiente accogliente e coinvolgente, accompagneranno i partecipanti in un viaggio graduale tra tecnica e passione, alla scoperta del linguaggio unico del tango.

Il corso è pensato per chi non ha alcuna esperienza pregressa. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe con suola liscia per facilitare i movimenti e le rotazioni.

Un invito a lasciarsi trasportare dalla musica e a scoprire il piacere di comunicare attraverso la danza.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.