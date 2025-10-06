Varese News

Varese Laghi

“Tango principianti assoluti”: un nuovo corso per scoprire la magia del tango argentino con Varese Corsi

Dieci lezioni da mercoledì 15 ottobre, dalle 20 alle 21. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2025

Dopo il successo della prima edizione, Varese Corsi propone una nuova occasione per avvicinarsi al fascino e all’eleganza del tango argentino. Un percorso dedicato ai principianti assoluti, ideale per chi desidera muovere i primi passi in questa danza ricca di emozione e connessione.

Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni.

Tango Argentino (Principianti Assoluti) Da mercoledì 15 ottobre, dalle 20:00 alle 21:00, presso il Salone della Motta. Un corso di 10 lezioni per imparare i fondamenti del tango argentino: postura, ritmo, guida e interpretazione. Le lezioni, condotte in un ambiente accogliente e coinvolgente, accompagneranno i partecipanti in un viaggio graduale tra tecnica e passione, alla scoperta del linguaggio unico del tango.

Il corso è pensato per chi non ha alcuna esperienza pregressa. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe con suola liscia per facilitare i movimenti e le rotazioni.

Un invito a lasciarsi trasportare dalla musica e a scoprire il piacere di comunicare attraverso la danza.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.