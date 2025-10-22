Tenta il gesto estremo in stazione a Gallarate e viene salvata dalla Polfer

Una donna che chiama il 112 e avvisa delle intenzioni di un’amica di farla finita. La chiamata che viene gestita dalla centrale operativa nel tardo pomeriggio di venerdì 17 ottobre,: la Polizia di Stato di Gallarate interviene, con gli agenti che hanno scongiurato una tragedia sui binari della stazione cittadina, salvando una diciottenne.

La giovane donna, di nazionalità italiana, è stata individuata dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Gallarate grazie alla segnalazione di una sua conoscente, che ha lanciato l’allarme poco dopo che aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita.

I poliziotti hanno raggiunto la ragazza, in evidente stato di agitazione, nei pressi del binario 5, dove era in corso il transito di un convoglio ferroviario.

Dopo un iniziale momento di tensione e di rifiuto da parte della ragazza di essere soccorsa, gli agenti di polizia sono riusciti a bloccarla e a metterla in sicurezza, evitando che potesse compiere gesti estremi.

La giovane è stata affidata alle cure del personale sanitario e accompagnata in una struttura ospedaliera, per ricevere le cure del caso.