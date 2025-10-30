Tirapugni e droga a Como fuori dal tribunale, fermati giovanissimi, una denuncia

La Polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un ragazzo di 19 anni, residente in via Carloni, per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Il giovane, incensurato ma già segnalato in passato per possesso di droga e ubriachezza, è stato anche sanzionato per detenzione di una dose di stupefacente. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, quando una volante, impegnata nel servizio di controllo del territorio, ha notato un gruppo di cinque ragazzi in un cortiletto alle spalle del Tribunale di Como. Si trattava di due diciannovenni italiani e tre minorenni — un 17enne italiano, un 14enne albanese e un 14enne del Bangladesh — che, alla vista degli agenti, hanno mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso, tale da insospettire la pattuglia.

Durante il controllo documentale, gli agenti hanno deciso di approfondire l’ispezione, alla ricerca di eventuali armi o sostanze illecite. Nelle tasche del 19enne comasco è stato trovato un tirapugni in metallo e una piccola quantità di hashish. Poco distante, nascosti tra la vegetazione di un’aiuola, sono stati rinvenuti due bilancini elettronici, un grammo e mezzo della stessa sostanza stupefacente e un cutter lungo 22 centimetri.

Il giovane è stato accompagnato in Questura, dove è stato denunciato per il possesso dell’arma impropria e segnalato alla Prefettura per la detenzione della droga. Gli altri oggetti rinvenuti e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati con verbale a carico di ignoti.

La Polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potranno fornire elementi utili a chiarire eventuali ulteriori responsabilità dei ragazzi coinvolti. Nel frattempo, la Divisione Anticrimine e l’Ufficio Immigrazione della Questura di Como stanno redigendo una relazione tecnica per valutare possibili sanzioni amministrative nei confronti dei giovani del gruppo.