Varese News

Varese Laghi

Torneo di Burraco a Buguggiate: un successo tutto “in rosa”

L’intero ricavato del torneo sarà devoluto a sostegno di “Valbossa in Rosa”, progetto che unisce prevenzione sanitaria e solidarietà raccogliendo fondi per la ricerca e per il supporto alle persone colpite dal tumore al seno

Generico 13 Oct 2025

Stanchi ma felici! Così si sono dichiarati i membri dell’Associazione Anziani di Buguggiate (Anziani ma non troppo) al termine di una giornata dedicata alla solidarietà e al divertimento. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Pro Loco Buguggiate, ha visto andare in scena l’attesissimo Torneo di Burraco, inserito tra gli eventi di Valbossa in Rosa.

Il torneo, diretto da Vito Campanella, ha registrato un tutto esaurito con 34 tavoli e una partecipazione entusiasta da parte di giocatori e sostenitori. A rendere ancora più speciale l’evento è stata la finalità benefica: l’intero ricavato del torneo sarà devoluto a sostegno di “Valbossa in Rosa”, progetto che unisce prevenzione sanitaria e solidarietà raccogliendo fondi per la ricerca e per il supporto alle persone colpite dal tumore al seno.

Durante la giornata sono stati premiati i vincitori del torneo: le prime tre coppie hanno ricevuto buoni spesa TIGROS, mentre numerosi altri premi a sorpresa sono stati consegnati ai partecipanti.

Un ringraziamento particolare va a Giorgio Niada, Emilia Zonda e naturalmente al direttore di gara Vito Campanella, il cui impegno e la cui passione hanno reso possibile la riuscita dell’iniziativa.

Il Torneo di Burraco non è stato soltanto un momento di gioco, ma anche un’occasione preziosa per fare comunità, sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dimostrare che la solidarietà può davvero fare la differenza.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.