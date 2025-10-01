Trenord alla ricerca di capitreno: candidature aperte fino al 15 ottobre
Tutti i dettagli per partecipare alla selezione sono disponibili sulla pagina “Lavora con noi” del sito trenord.it. Sul sito è possibile candidarsi anche per i ruoli di Responsabile Manutenzione Impianti e di Operatori e Tecnici Manutenzione Rotabili
Trenord seleziona nuovi capitreno: fino al 15 ottobre è possibile inviare la propria candidatura per entrare a far parte del team responsabile del servizio a bordo delle oltre 2300 corse giornaliere in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express.
Sul sito è possibile candidarsi anche per i ruoli di Responsabile Manutenzione Impianti e di Operatori e Tecnici Manutenzione Rotabili.
Il ruolo del capotreno
Il capotreno garantisce il rispetto degli standard di sicurezza di ogni corsa; per quella corsa, è il volto che l’azienda mostra ai viaggiatori ed è quindi incaricato di organizzare e gestire la comunicazione e l’assistenza.
I candidati selezionati per questo ruolo parteciperanno a un percorso formativo di circa sei mesi, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie. Al termine del corso, sosterranno esami teorici e pratici e svolgeranno un periodo di tirocinio, necessario per ottenere l’abilitazione a capotreno.
Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o laurea, una buona conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, anche di altre lingue straniere.
Ai candidati è richiesta disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe, flessibilità oraria, ottime capacità comunicative, attitudine al problem solving, precisione e atteggiamento proattivo. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse in ruoli a contatto con il pubblico.
Le altre selezioni aperte
La Direzione Manutenzione di Trenord è alla ricerca di un Responsabile Manutenzione Impianti, una figura incaricata della gestione di asset immobiliari e attrezzature di lavoro degli impianti di manutenzione dell’azienda, garantendone l’efficienza operativa, la valorizzazione strategica e la conformità alle normative.
Ai candidati si richiede una Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale, Edile o Meccanica, esperienza consolidata in contesti industriali strutturati e una conoscenza approfondita dei processi di asset management e manutenzione industriale. Sono inoltre richieste esperienza nella gestione di budget e pianificazione degli investimenti e familiarità con le normative in materia di sicurezza sul lavoro, gestione delle attrezzature e tutela ambientale.
Completano il profilo la capacità di gestione di un team multidisciplinare, propensione al problem solving, spiccate doti organizzative e di pianificazione, competenze comunicative e relazionali.
Ulteriore selezione aperta nella Direzione Manutenzione di Trenord è quella di Operatori e Tecnici Manutenzione Rotabili. Le persone selezionate si occuperanno di attività di installazione, manutenzione e controllo su impianti, apparecchiature, convogli.
Ai candidati sono richiesti un diploma di scuola secondaria di ambito tecnico, disponibilità a lavorare su turni, propensione al lavoro in team.
Requisiti preferenziali sono conoscenza dei processi di troubleshooting, analisi del guasto e problem solving, esperienza pregressa in ambito manutentivo, abilitazioni in ambito sicurezza.
