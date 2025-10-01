Tutte le domeniche di ottobre apertura del mercatino solidale di Good Samaritan ODV a Brunello

Al mercatino sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu-nord Uganda

A partire da ottobre, ogni domenica dalle 14.30 alle 18.30, riapre la Bottega Solidale di Good Samaritan a Brunello, in via Santa Maria 20, in uno spazio completamente rinnovato, pronto ad accoglierti in un’atmosfera calda e conviviale.

La Bottega nasce per sostenere la Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu (nord Uganda), che in lingua locale significa “camminiamo insieme”: un laboratorio di rinascita dove donne vulnerabili trovano dignità attraverso il lavoro, tutela della salute e sostegno psicologico. Ogni creazione racconta la storia di chi l’ha realizzata e diventa un ponte tra chi produce e chi sceglie di donare o regalarsi un prodotto solidale.

Ad agosto abbiamo incontrato le donne della cooperativa, condividendo con loro esperienze, idee e progetti: un momento prezioso che ha rafforzato i legami e ci ha permesso di avviare nuove sinergie. Grazie alle vendite in Italia possiamo continuare a sostenere la loro crescita, incoraggiando la creazione di nuovi prodotti e rafforzando ogni giorno di più il nostro aiuto nei loro confronti.

Inizia a segnarti questa data, domenica 19 ottobre ti aspettiamo per la Merenda Solidale, un momento speciale di condivisione dedicato al racconto del viaggio dei ragazzi che sono statu a Gulu: un’esperienza indimenticabile che ha permesso loro di scoprire da vicino i progetti, incontrare i beneficiari e vivere la realtà della comunità che sosteniamo insieme.

Cosa troverai alla Bottega?

Articoli unici e fatti a mano : tovaglie tinte artigianalmente, bigiotteria di cart, tessuti al telaio, accessori in foglia di banano, porta torte, grembiuli, presine, cesti e molto altro.

: tovaglie tinte artigianalmente, bigiotteria di cart, tessuti al telaio, accessori in foglia di banano, porta torte, grembiuli, presine, cesti e molto altro. Prodotti alimentari provenienti da realtà solidali: cioccolato, biscotti, marmellate, creme spalmabili, sughi.

provenienti da realtà solidali: cioccolato, biscotti, marmellate, creme spalmabili, sughi. Novità: una selezione di cosmetici eco-biologici di Verdesativa, ma anche saponi e candele.

di Verdesativa, ma anche saponi e candele. Accessori e idee regalo sempre aggiornati, per offrire originalità e qualità a chi cerca doni dal valore autentico.

Ogni acquisto sostiene le attività della Wawoto Kacel e contribuisce a garantire lavoro, indipendenza economica e inclusione sociale. La Bottega è anche occasione di incontro e sensibilizzazione: scegliere un prodotto solidale significa schierarsi per un’economia più giusta e responsabile.

Vieni a trovarci di persona alla Bottega Solidale oppure visita lo shop on-line: https://www.good-samaritan.it/shop-solidale/

Good Samaritan, da oltre venticinque anni, accompagna donne, bambini e persone vulnerabili in Uganda con progetti di sostegno a distanza, microcredito, formazione e iniziative di inclusione sociale. Durante l’anno non mancheranno eventi culturali e momenti di convivialità per rafforzare la rete dei sostenitori, in un clima di condivisione e speranza.

Se desideri entrare a far parte del nostro team di volontari e contribuire alla gestione dello shop, all’organizzazione degli eventi o alla creazione di nuovi prodotti, scrivici a goodsamaritanodv@gmail.com o contatta Susanna al 3495297872.

Suor Dorina Tadiello, direttamente dall’Uganda, continua a collaborare con i Comboni Samaritans of Gulu, garantendo la continuità dei progetti sostenuti da Good Samaritan. Gli aggiornamenti e le modalità di donazione sono disponibili su www.good-samaritan.it.

L’ingresso al mercatino solidale è libero.

Tel. 3495297872 (Susanna)

Sito internet | Facebook | Instagram