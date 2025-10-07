Tutti in bici in centro Varese per la Tre Valli varesine
Per una manciata di ore il centro si svuota delle automobili, lasciando spazio a un flusso di biciclette che attraversano vie e piazze in un'atmosfera quasi surreale, e a decine di bus
Amata e odiata, la TreValli Varesine è, per Varese, comunque un evento che ogni anno trasforma profondamente, per un giorno, il volto della città.
Per una manciata di ore il centro si svuota delle automobili, lasciando spazio a un flusso di biciclette che attraversano vie e piazze in un’atmosfera quasi surreale. A frequentare le strade “depurate” dalle auto sono appassionati di ogni età e provenienza, uniti dalla passione per il ciclismo e dall’occasione di vedere dal vivo i grandi professionisti che di solito si ammirano solo in televisione.
C’è chi porta il figlio piccolo sul seggiolino per mostrargli la prima gara ciclistica della sua vita, e chi invece ha scoperto il piacere dell‘ebike, che abbatte i limiti imposti dall’età ma non la voglia di partecipare. Ci sono i veterani e i ciclisti della domenica, e poi quelli che partecipano come possono, anche col monopattino, pur di far parte della festa. Persino la polizia, per un giorno, pattuglia il centro in bicicletta.
Spiccano poi le maglie colorate dei team principali, indossate con orgoglio da nonni e ragazzini che si sentono, almeno per un giorno, parte di quel mondo che sfreccia sotto i loro occhi.
L’INVASIONE DEI BUS
Intorno a loro, una vera e propria “invasione” di bus granturismo: sono i bus dei grandi team professionistici, da Astana a Polti, attrezzati per accogliere i corridori e fornire supporto. Erano decine parcheggiati in via Volta, in via Manzoni e in via Aldo Moro. Tra loro anche un bus che in ha messo in bella mostra, oltre al generatore, anche la lavatrice.
