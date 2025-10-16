Uccelli in viaggio alla foce del Tresa: due appuntamenti per un weekend ornitologico a Germignaga
Venerdì 24 ore 20.30 alla ex Colonia elioterapica la conferenza di Fabio Saporetti, sabato mattina alle 9 osservazione degli uccelli migratori con esperti birdwatcher
Il Gruppo Emergency Varese insieme a Pro Loco di Germignaga organizza un evento dedicato alla conoscenza ed osservazione degli uccelli migratori. Forse non tutti sanno che la foce del fiume Tresa è un importante sito naturalistico, certo non è il delta del Po ma può offrire occasioni di osservare numerose specie, anche non comuni nelle nostre zone, in particolare durante il periodo migratorio.
L’evento si articolerà in due momenti: nella serata di venerdì 24 alle ore 20.30 presso la ex Colonia elioterapica di Germignaga l’esperto ornitologo Fabio Saporetti terrà una conferenza dedicata alle migrazioni sul nostro territorio e in ambito continentale.
Fabio Saporetti è attivo nel campo dell’ornitologia da decenni, attualmente è membro del G.I.O (Gruppo Insubrico di Ornitologia) e di molte associazioni di protezione e studio dell’avifauna. Seguirà un rinfresco ad offerta libera a cura di Pro Loco.
La mattinata successiva dalle ore 9, con la guida di esperti birdwatchers, sarà dedicata alla osservazione sul campo presso la Località Boschetto. Necessario abbigliamento adeguato, chi ne dispone porti i suoi strumenti di osservazione. Non è richiesta prenotazione. L’evento si svolgerà con qualsiasi tempo.
Per info e iscrizioni: varese@volontari.emergency.it
