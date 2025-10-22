Varese News

Ufficio postale di Gerenzano, la riapertura slitta ancora: nuova data il 25 novembre

Fino alla riapertura l’attività postale continuerà ad essere garantita attraverso l’Ufficio Postale mobile, posizionato in via Duca degli Abruzzi 2, nel piazzale antistante il Municipio

Dovevano essere tre mesi di lavoro, poi un rinvio dopo l’altro si è arrivati a settembre, ma l’ufficio postale di Gerenzano non ha riaperto e non riaprirà fino alla fine di novembre.

Ieri l’aggiornamento comunicato da Poste Italiane: «Si informa che, per consentire il proseguimento dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, l’Ufficio Postale di Gerenzano, in via Carlo Berra 12, resterà chiuso al pubblico fino a tutto il 24 novembre 2025».

L’Ufficio Postale mobile garantirà tutti i servizi postali, incluso il ritiro delle corrispondenze non ritirate e giacenti dal 19 luglio scorso, ad eccezione del servizio di consulenza, che sarà disponibile all’Ufficio Postale di Saronno.

«La riapertura dell’Ufficio Postale di Gerenzano è prevista per il 25 novembre», “promette” Poste Italiane, aggiungendo la consueta clausola di salvaguardia: “salvo imprevisti”.

Pubblicato il 22 Ottobre 2025
