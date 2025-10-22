Ufficio postale di Gerenzano, la riapertura slitta ancora: nuova data il 25 novembre
Fino alla riapertura l’attività postale continuerà ad essere garantita attraverso l’Ufficio Postale mobile, posizionato in via Duca degli Abruzzi 2, nel piazzale antistante il Municipio
Dovevano essere tre mesi di lavoro, poi un rinvio dopo l’altro si è arrivati a settembre, ma l’ufficio postale di Gerenzano non ha riaperto e non riaprirà fino alla fine di novembre.
Ieri l’aggiornamento comunicato da Poste Italiane: «Si informa che, per consentire il proseguimento dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, l’Ufficio Postale di Gerenzano, in via Carlo Berra 12, resterà chiuso al pubblico fino a tutto il 24 novembre 2025».
Fino alla riapertura l’attività postale continuerà ad essere garantita attraverso l’Ufficio Postale mobile, posizionato in via Duca degli Abruzzi 2, nel piazzale antistante il Municipio.
L’Ufficio Postale mobile garantirà tutti i servizi postali, incluso il ritiro delle corrispondenze non ritirate e giacenti dal 19 luglio scorso, ad eccezione del servizio di consulenza, che sarà disponibile all’Ufficio Postale di Saronno.
«La riapertura dell’Ufficio Postale di Gerenzano è prevista per il 25 novembre», “promette” Poste Italiane, aggiungendo la consueta clausola di salvaguardia: “salvo imprevisti”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.