Un anno senza Federico: a Luino una nuova iniziativa per salvare vite

A un anno dalla scomparsa di Federico Ferrazzo, la comunità di Luino si è riunita per celebrarne la memoria con un gesto di solidarietà. Oggi, sabato 4 ottobre, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, parenti, amici e conoscenti hanno partecipato alla messa in suo suffragio, ma anche a un’iniziativa concreta voluta dalla famiglia Ferrazzo-Meazza: una nuova raccolta fondi in favore della Croce Rossa.

Il dolore per la perdita improvvisa di Federico, avvenuta un anno fa mentre era in bicicletta, ha lasciato un segno profondo nella comunità. Ma la reazione non si è limitata al lutto: sin dai primi mesi dopo la tragedia, la famiglia ha scelto di canalizzare il dolore in azioni di utilità collettiva.

Lo scorso aprile, grazie alla generosità di tantissime persone, era stato possibile installare un defibrillatore pubblico a Maccagno, in ricordo di Federico. Oggi, la famiglia rilancia con una nuova raccolta fondi, dedicata all’acquisto di manichini per l’addestramento al primo soccorso.

Il progetto, portato avanti in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Luino e Valli, punta a dotare l’associazione di nuovi manichini didattici, strumenti fondamentali per la formazione nei corsi di primo intervento sanitario.

«È un piccolo gesto che può fare la differenza», spiegano i familiari. La donazione può essere effettuata tramite bonifico bancario all’IBAN 5333 1754 3533 2926 intestato a Raffaela Moira Ferrazzo, madre di Federico: l’intero ricavato sarà destinato all’acquisto dei materiali formativi.