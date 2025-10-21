Un futuro nel mondo dei tessuti, il primo percorso di formazione in Tecniche di Produzioni Tessili presentato a Varano Borghi

Non solo moda e abbigliamento, quando si parla di tessile si ha di fronte un settore molto ampio che riguarda ambiti come l’automotive, l’arredamento e anche la sanità. Per avvicinare le aziende tessili che cercano personale ai giovani che vogliono costruire il proprio futuro in questo settore, martedì 21 ottobre a Varano Borghi è stato lanciato il primo percorso di istruzione e formazione superiore (Ifts) in Tecniche di Produzioni Tessili.

Il percorso è coordinato da Artwood Academy in collaborazione con Aslam, l’Agenzia formativa della Provincia di Varese, l’Ufficio scolastico territoriale della Provincia di Varese e il Cfp di Gallarate.

Costruire il proprio futuro, lavorando da subito

L’Ifts in Tecniche di Produzioni Tessili è un percorso post-diploma di due anni rivolto ai giovani dai 18 ai 25 anni. Il corso si articolerà in due parti: una che si svolgerà direttamente in azienda, durante la quale gli iscritti potranno imparare il lavoro prendendo parte direttamente ai processi produttivi; la seconda invece prevede dei momenti di formazione esterna a cura del Cfp di Gallarate.

La prima edizione dell’Ifts in Tecniche di Produzioni Tessili partirà a novembre 2025 e vedrà 12 studenti assunti fin da subito dalle aziende partner con un contratto di apprendistato di primo livello retribuito. Sono in corso le selezioni per l’assegnazione dei posti. Per maggiori informazioni su come partecipare è possibile consultare la pagina dedicata sul sito di Artwood Academy.

Chi completerà il percorso di formazione conseguirà un titolo inquadrato nel sistema di istruzione e formazione professionale di quarto livello europeo. «È – spiega Luciano Negri, tutor di Artwood Academy – un’opportunità di lavoro, di crescita e cittadinanza attiva. Si tratta del primo e unico Ifts dedicato al tessile in Lombardia: un territorio storicamente molto legato a questo settore».

I sogni degli studenti incontrano i bisogni delle aziende

L’obiettivo dell’Ifts in Tecniche di Produzioni Tessili è quello di aiutare i giovani a trovare un lavoro solido e appagante e – allo stesso tempo – permettere alle aziende di inserire all’interno del proprio organico nuovi lavoratori formati e motivati. Il corso presentato a Varano Borghi è stato ideato in collaborazione con diverse aziende partner diffuse tra Varese e l’alto Milanese. «Il basso Varesotto – afferma Giuseppe Cavallaro, direttore generale dell’Agenzia formativa di Varese – è un territorio stimolante e le fondazioni Its sono le uniche realtà in grado di mettere in contatto le aziende con giovani motivati».

Tra queste realtà c’è la Tbm Spa, l’azienda specializzata in tessuti di lusso con sede a Besnate, che gestisce diversi impianti produttivi in provincia di Varese (tra i quali anche lo stabilimento storico di Varano Borghi). Tbm Spa assumerà tre studenti che si iscriveranno all’Ifts. «In Italia – sottolinea Laura Marcora, brand manager Borghi 1819 – esistono moltissime scuole di moda, ma nessuna di queste tratta l’aspetto tecnico della produzione dei tessuti. Si tratta di un settore molto ampio, che offre tante opportunità, ma nonostante ciò le aziende fanno molta fatica a trovare i nuovi dipendenti di cui hanno bisogno».

La formazione tecnica superiore, uno strumento contro l’abbandono scolastico

Con l’introduzione della riforma del 4+2 nell’istruzione tecnica, esistono corsi di studio che affiancano i quattro anni di istruzione tradizionale a due anni in Its con esperienze dirette in azienda. L’Ufficio scolastico territoriale della Provincia di Varese sta lavorando per far conoscere queste nuove opportunità all’interno delle scuole medie, tra gli insegnanti e nelle famiglie. «Grazie a queste soluzioni – spiega Luca Belotti, referente Ufficio scolastico per apprendistato filiera 4+2 orientamento – è possibile intercettare anche gli studenti che rischiano di abbandonare gli studi, offrendo loro opportunità di formazione di alto livello».

«I dati degli Its – aggiunge Belotti – sono incredibili. La percentuale dei giovani che trova lavoro nel settore in cui si sono è formati è dell’85%. Lo scopo è portare i ragazzi a trovare la propria strada in modo coerente alle proprie aspettative e ai propri desideri».