UST Varese apre le selezioni per nuovi tecnici del soccorso
L’Unità di Soccorso Tecnico di Varese avvia un nuovo corso per formare volontari esperti in operazioni di ricerca in boschi, valli e montagne
UST Varese – Unità di Soccorso Tecnico – avvia un nuovo corso di formazione rivolto a chi desidera diventare tecnico specializzato nelle operazioni di ricerca e soccorso in ambiente impervio. Le selezioni sono aperte e l’appuntamento per conoscere tutti i dettagli è fissato per giovedì 23 ottobre alle 21.00, presso la Direzione del Parco Campo dei Fiori, in via Trieste 40 a Brinzio.
L’iniziativa si rivolge a uomini e donne tra i 21 e i 50 anni che abbiano già confidenza con sport di montagna come trekking, alpinismo o arrampicata e vogliano mettere le proprie competenze al servizio della comunità.
Tredici anni di esperienza tra i sentieri del Varesotto
Attiva da oltre tredici anni, UST Varese è una realtà riconosciuta per la preparazione tecnica dei suoi volontari, chiamati spesso a intervenire nei boschi, nelle valli e nelle montagne che caratterizzano la provincia di Varese.
Con sede nel cuore del Parco Regionale Campo dei Fiori, all’interno del Villaggio Cagnola, l’Unità ha saputo trasformare la propria posizione strategica in un punto di forza, utilizzando il parco come terreno di addestramento e base operativa.
Un corso aperto anche a operatori sanitari
Oltre ai profili tecnici, il corso è aperto anche a operatori sanitari, figura fondamentale nelle operazioni di soccorso in ambiente ostile. Per loro è previsto un percorso formativo dedicato, che li prepara ad affrontare sia le esigenze di intervento sanitario sul campo, sia il supporto agli operatori e alle persone soccorse.
Come partecipare
Chi desidera conoscere il programma del corso o avere informazioni sulle modalità di selezione può partecipare all’incontro pubblico del 23 ottobre a Brinzio oppure scrivere una mail all’indirizzo: ust.scuolatecnici.segreteria@gmail.com
