Varese News

Sport

Varese celebra di Miro Panizza, lo scalatore dal cuore generoso

Sabato 18 ottobre incontro speciale del Binda Cycling Festival: la presentazione del libro di Paolo Costa dedicato allo scalatore varesotto che avrebbe compiuto 80 anni

miro panizza

Un tributo a un campione – amatissimo – in occasione di quello che sarebbe stato il suo 80° compleanno: Miro Panizza. Sabato 18 ottobre (alle 11) la nuova sede della Società Ciclistica Alfredo Binda in via Carrobbio 2 a Varese ospiterà uno degli eventi che compongono la rassegna “Binda Cycling Festival”: la presentazione del libro “Miro Panizza – Campione tra i campioni”, scritto da Paolo Costa e pubblicato pochi mesi fa da Edizioni Macchione.

L’appuntamento è un’occasione per ricordare gli 80 anni dalla nascita – avvenuta alle Fornaci di Fagnano Olona – di Vladimiro “Miro” Panizza, indimenticato e indimenticabile scalatore varesino scomparso nel 2002 e protagonista di una carriera lunga, intensa e ricca di emozioni. Da gregario, da battitore libero ma anche da punto di riferimento per le sue squadre.

Il corridore, che risiedeva a Cassano Magnago (la moglie fu maestra elementare di Ivan Basso per un curioso incrocio storico-ciclistico), ha infatti portato a termine ben 16 Giri d’Italia (record assoluto) piazzandosi nove volte tra i primi dieci, vincendo due tappe (la crono di Monte Maddalena nel ’75 e Monte Bondone ’78) e indossando per sei giorni la maglia rosa. Quattro le partecipazioni al Tour de France impreziosite dalla vittoria a Pau nel ’76.

Il libro di Paolo Costa – e i temi saranno ripresi nell’incontro di Varese – racconta non solo l’atleta, ma anche l’uomo: un cuore generoso, spesso in lacrime per l’intensità vissuta nelle corse, capace di grandi gesti come la fondazione della “Casa di Miro” a Rodero, tuttora attiva a sostegno delle persone disabili. Durante il talk show interverranno compagni di squadra, avversari e amici che hanno condiviso con lui un’epoca del ciclismo “romantico”: tra questi Franco Balmamion, Mario Lanzafame, Giuseppe Fezzardi, Franco Cribiori, Ezio Moroni e altri protagonisti del ciclismo tra gli anni Settanta e Ottanta.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.