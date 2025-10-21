Varese City Run 2025: le modifiche alla viabilità di domenica 26 ottobre

Domenica 26 ottobre 2025 Varese si prepara ad accogliere la Varese City Run, con importanti modifiche alla circolazione che interesseranno buona parte del centro città e alcune vie periferiche. Il Comandante della Polizia Locale ha adottato provvedimenti temporanei per garantire la sicurezza degli atleti e degli automobilisti durante lo svolgimento della manifestazione podistica.

Le prime chiusure scatteranno già alle 6:30 del mattino in via Sacco, necessarie per l’allestimento delle aree di partenza. Dalle 7:00 sarà la volta di via Bolchini e via Crispi, mentre mezz’ora più tardi, alle 7:30, si chiuderanno via Marcobi, piazza Monte Grappa e via Volta.

Il blocco principale della viabilità entrerà in vigore alle 8 e si protrarrà fino a mezzogiorno. In questo intervallo sarà vietato il transito a tutti i veicoli, compresi taxi e auto con permessi speciali, su un’ampia porzione del tessuto urbano varesino. Tra le arterie coinvolte figurano via Manzoni, via Cavour, via Luini, via Dandolo, via Veratti, via Indipendenza, via Sempione e numerose altre vie tra centro città, Biumo Inferiore, zona Brunella che confluiscono sul percorso di gara, comprese alcune vie di Masnago.