Varese City Run 2025: le modifiche alla viabilità di domenica 26 ottobre
Le prime chiusure scatteranno già alle 6:30 del mattino in via Sacco, necessarie per l'allestimento delle aree di partenza. Il blocco principale della viabilità entrerà in vigore alle 8 e si protrarrà fino a mezzogiorno. Coinvolte molte vie della città
Domenica 26 ottobre 2025 Varese si prepara ad accogliere la Varese City Run, con importanti modifiche alla circolazione che interesseranno buona parte del centro città e alcune vie periferiche. Il Comandante della Polizia Locale ha adottato provvedimenti temporanei per garantire la sicurezza degli atleti e degli automobilisti durante lo svolgimento della manifestazione podistica.
Le prime chiusure scatteranno già alle 6:30 del mattino in via Sacco, necessarie per l’allestimento delle aree di partenza. Dalle 7:00 sarà la volta di via Bolchini e via Crispi, mentre mezz’ora più tardi, alle 7:30, si chiuderanno via Marcobi, piazza Monte Grappa e via Volta.
Il blocco principale della viabilità entrerà in vigore alle 8 e si protrarrà fino a mezzogiorno. In questo intervallo sarà vietato il transito a tutti i veicoli, compresi taxi e auto con permessi speciali, su un’ampia porzione del tessuto urbano varesino. Tra le arterie coinvolte figurano via Manzoni, via Cavour, via Luini, via Dandolo, via Veratti, via Indipendenza, via Sempione e numerose altre vie tra centro città, Biumo Inferiore, zona Brunella che confluiscono sul percorso di gara, comprese alcune vie di Masnago.
Nello stesso orario sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata in diverse strade, tra cui via Volta, via Manzoni, via Avegno, via Cavour, via Luini, via Bagaini, via Speroni e via Puccini.
Per chi dovrà comunque muoversi in città durante la manifestazione, sono previste alcune modifiche alla circolazione. Ad esempio, ll’incrocio tra via Sanvito e via della Brunella sarà obbligatorio proseguire dritto, così come su via Caracciolo all’altezza di via Monguelfo. Chi proviene da viale Aguggiari dovrà svoltare a sinistra verso viale Ippodromo, mentre da viale Ippodromo si potrà girare solo a destra in direzione via Manin.
I percorsi della manifestazione attraverseranno anche il cuore storico della città, toccando piazza Battistero, piazza San Vittore, piazza del Podestà e corso Matteotti. La mezza maratona da 21 chilometri si svilupperà su un tracciato più ampio che coinvolgerà anche la Brunella e Masnago.
Gli organizzatori raccomandano di limitare gli spostamenti in auto durante la mattinata di domenica o di pianificare percorsi alternativi per evitare le zone interessate dalla corsa. La viabilità tornerà regolare entro le 12:00.
I percorsi della “City Run”
Marcia competitiva – mezza maratona “Varese City Run Half Marathon” 21 km:
ore 09.15 partenza da via Sacco, inizio 1° giro via Marcobi, piazza Monte Grappa, via Volta, via Manzoni, piazza Repubblica, via Avegno, via Cavour, via Luini, via Dandolo, via Sabotino, via Morazzone, piazza cacciatori delle Alpi (chiesa San Martino), via Dandolo, via dei Bersaglieri, via Speroni, via Puccini, via Bagaini, via Cimarosa, piazza Battistero, vicolo Basilica, piazza San Vittore, Arco Mera, piazza del Podestà, corso Matteotti, via Broggi, via Veratti, via Indipendenza, via Grandi, via Procaccini, via Marzorati, via Zara, via Fiume, via Gorizia, via Marzorati, largo Pigionatti, via Crispi, via Bolchini, via Stadio, via Pista Vecchia, via Vellone, via Borghi, via Bolchini, via Petracchi, via Crispi, via Monguelfo, via Crispi, via della Brunella, via Sempione, via Staurenghi via del Cairo, via Veratti – termine 1° giro, via Marcobi, piazza Monte Grappa, inizio 2° giro (c.s.) al termine: via Marcobi (boa) ed arrivo in via Sacco.
Marcia competitiva “Varese City Run 10K”:
ore 09.30 partenza da via Sacco, via Marcobi, piazza Monte Grappa, via Volta, via Manzoni, piazza Repubblica, via Avegno, via Cavour, via Dandolo, via dei Bersaglieri, via Speroni, via Puccini, via Bagaini, via Cimarosa, piazza Battistero, vicolo Basilica, piazza San Vittore, Arco Mera, piazza del
Podestà, corso Matteotti, via Broggi, via Veratti, via Indipendenza, via Grandi, via Procaccini, via Marzorati, via Zara, via Fiume, via Gorizia, via Marzorati, largo Pigionatti, via Crispi, via Bolchini, via Stadio, via Pista Vecchia, via Vellone, via Borghi, via Bolchini, via Petracchi, via Crispi, via
Monguelfo, via Crispi, via della Brunella, via Sempione, via Staurenghi via del Cairo, via Veratti ed arrivo in via Sacco.
Marcia non competitiva “Varsese City Run Ten”:
ore 09.30 partenza da via Sacco, via Marcobi, piazza Monte Grappa, via Volta, via Manzoni, piazza Repubblica, via Avegno, via Cavour, via Dandolo, via dei Bersaglieri, via Speroni, via Puccini, via Bagaini, via Cimarosa, piazza Battistero, vicolo Basilica, piazza San Vittore, Arco Mera, piazza del
Podestà, corso Matteotti, via Broggi, via Veratti, via Indipendenza, via Grandi, via Procaccini, via Marzorati, via Zara, via Fiume, via Gorizia, via Marzorati, largo Pigionatti, via Crispi, via Bolchini, via Stadio, via Pista Vecchia, via Vellone, via Borghi, via Bolchini, via Petracchi, via Crispi, via
Monguelfo, via Crispi, via della Brunella, via Sempione, via Staurenghi via del Cairo, via Veratti ed arrivo in via Sacco.
Marcia non competitiva “Family Run”:
09.35 partenza da via Sacco, via Marcobi, piazza Monte Grappa, via Volta, via Manzoni, piazza Repubblica, via Avegno, via Cavour, via Dandolo, via dei Bersaglieri, via Speroni, via Puccini, via Bagaini, via Cimarosa, piazza Battistero, vicolo Basilica, piazza San Vittore, Arco Mera, piazza del Podestà, corso Matteotti, via Broggi, via Veratti, via Indipendenza, via Grandi, via Procaccini, via Marzorati, via Zara, via Fiume, via Gorizia, via Marzorati, largo Pigionatti, via Crispi.
Tutte le vie coinvolte
Di seguito l’elenco completo delle strade e delle piazze interessate dai provvedimenti di viabilità:
- Via Sacco
- Via Bolchini
- Via Crispi
- Via Marcobi
- Piazza Monte Grappa
- Via Volta
- Via Manzoni
- Via Avegno
- Via Cavour
- Via Luini
- Via Dandolo
- Via Sabotino
- Via Morazzone
- Via dei Bersaglieri
- Via Speroni
- Via Puccini
- Via Bagaini
- Comparto ZTL
- Via Veratti
- Via Indipendenza
- Via Grandi
- Via Procaccini
- Via Zara
- Via Fiume
- Via Gorizia
- Via Stadio
- Via Pista Vecchia
- Via Vellone
- Via Petracchi
- Via Monguelfo
- Via della Brunella
- Via Sempione
- Via Staurenghi
- Via del Cairo
- Via Carrano
- Piazza Repubblica
- Piazza Cacciatori delle Alpi
- Largo Pigionatti
- Via Marzorati
- Via Borghi
- Via Bernascone
- Via Manin
- Via Sanvito
- Via Caracciolo
- Viale Milano
- Viale Aguggiari
- Via Medaglie d’Oro
- Via Pirandello
- Via Oriani
- Viale Ippodromo
- Via S. Piatti
- Via Magenta
- Via Spinelli
- Piazza Ragazzi del ’99
- Via San Pedrino
- Via Cimarosa
- Piazza Battistero
- Vicolo Basilica
- Piazza San Vittore
- Arco Mera
- Piazza del Podestà
- Corso Matteotti
- Via Broggi
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.