Kastritis, «Abbiamo perso ma stiamo crescendo, vietato demoralizzarsi»

Quella subita in casa dalla Pallacanestro Varese contro Trento la sera di sabato 25 ottobre è stata una sconfitta pesante, ma che per coach Kastritis non equivale a una condanna. Soddisfatto invece coach Cancellieri, certo che la vittoria in trasferta si sia dimostrata un ottimo banco di prova per una squadra che sta ancora cercando il proprio equilibrio.

Kastritis 1

«Trento si è meritata la vittoria. Voglio però essere sincero con il mio team e i sostenitori: sono convinto che stasera abbiamo visto dei progressi nella nostra squadra rispetto alle ultime partite».

Cancellieri 1

«Negli attimi chiave siamo rimasti lucidi. I nostri ragazzi sono stati bravi ad attaccare la pressione difensiva della Pallacanestro Varese».

Kastritis 2

«I momenti della partita in cui abbiamo giocato come dovremmo giocare – come vorrei che giocassimo – sono stati più frequenti rispetto ai match scorsi. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare».

Cancellieri 2

«Abbiamo costretto gli avversari nella condizione di sporcare tanti passaggi. Eccezionale il lavoro di marcatura fatto su Alviti».

Kastritis 3

«Il risultato di questa sera è importante, ma i nostri giocatori non devono essere frustrati. Sono convinto che alla fine della stagione, riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo fissati».

Cancellieri 3

«È stato difficile affrontare una squadra come Varese. Il nostro team sta ancora cercando di trovare il proprio equilibrio. La partita di questa sera è stata dura, ma sono molto contento del risultato».

Kastritis 4

«Sapevamo che Trento avrebbe puntato al rimbalzo offensivo. I loro attacchi sono comunque scaturiti dalla nostra buona difesa. Purtroppo perdere il controllo ci ha portato a scoraggiarci quei secondi sufficienti per subire la loro offensiva».

Kastritis 5

«Avremmo voluto far giocare per più minuti Nkamhoua e Renfro, ma ci vuole tempo prima che ritrovino la forma fisica giusta».