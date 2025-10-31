Visite gratuite e corsi salvavita: il Comune di Olgiate Olona promuove la salute

La salute è il bene più prezioso di una comunità, e a Olgiate Olona questo valore è sempre al centro dell’azione.

“L’Amministrazione comunale, sensibile alle esigenze dei cittadini e consapevole dell’importanza della prevenzione, continua a dimostrare con azioni concrete una costante attenzione verso il benessere collettivo”, si legge in un comunicato. “Si tratta di un vero e proprio impegno culturale e civico: promuovere la salute significa infatti promuovere conoscenza, consapevolezza, solidarietà e responsabilità condivisa”.

Nell’ambito delle recenti “Giornate della Salute”, l’amministrazione comunale, la consigliera delegata alla Salute Daniela Camatta, con i Servizi Sociali in collaborazione con altri enti e professionalità si sono organizzati tre eventi di rilievo che hanno riscosso un’ottima partecipazione e l’ apprezzamento da parte della cittadinanza.

Il primo appuntamento ha riguardato la prevenzione senologica, con visite gratuite dedicate alle donne residenti, presso la Sala polifunzionale Gregorio Palma, in collaborazione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.

Un gesto concreto a sostegno della prevenzione del tumore al seno, che si inserisce nel più ampio contesto dell’“Ottobre Rosa” che ha permesso di accedere a un controllo prezioso. Questa attività è stata possibile grazie alla disponibilità e professionalità della dottoressa De Santis, con l’ausilio della nuova attrezzatura messa a disposizione dall’ingegnere Mainardi.

Un secondo momento è stato il corso teorico-pratico sulle manovre salvavita in caso di soffocamento, rivolto in particolare a genitori, nonni, educatori e a chiunque si prenda cura di lattanti e bambini.

Il corso, tenuto da un istruttore certificato dell’American Heart Association, ha unito teoria e pratica, permettendo ai partecipanti di apprendere tecniche fondamentali e di acquisire maggiore sicurezza.

“L’impegno dell’Amministrazione è continuo e con spirito di servizio, il Comune di Olgiate Olona ha aderito anche alla campagna vaccinale antinfluenzale promossa da ATS Insubria, mettendo a disposizione la Sala polifunzionale Gregorio Palma per consentire ai Medici di base di effettuare le vaccinazioni in un contesto sicuro, accogliente e facilmente accessibile. A questo invito hanno risposto il dottor Severino Caprioli, il dottor Giovanni Montano e la dottoressa Emanuela Miglietta, che hanno partecipato, confermando l’eccellente collaborazione tra medici, istituzioni e cittadini”, continua il comunicato.

“Presto saranno organizzate altre attività preventive per i nostri cittadini sia per gli uomini che per le donne in varie fasce di età. Olgiate Olona continua così a essere un esempio virtuoso di comunità che cresce non solo nei servizi, ma anche nella cultura della prevenzione, nella solidarietà e nella cura reciproca — valori che fanno di ogni buona amministrazione una vera casa per tutti”.