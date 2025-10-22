Volontariato d’impresa e solidarietà: LATI e Il Millepiedi insieme per il benessere e l’inclusione

Un laboratorio di cucina, mani impastate di farina, sorrisi autentici e parole piene di significato: è questo il cuore della giornata di volontariato d’impresa che giovedì 16 ottobre ha visto coinvolte cinque dipendenti di LATI Termoplastici S.p.A. e 22 persone con disabilità della Cooperativa Il Millepiedi di Varese.

L’iniziativa si inserisce nel mese della filantropia e rientra tra le attività del progetto “Il corpo che parla”, sostenuto da LATI e promosso dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, per favorire l’inclusione attraverso lo sport e il movimento.

In cucina, insieme, per conoscersi

La giornata è iniziata con un momento di presentazione in cerchio, durante il quale ognuno ha condiviso il proprio nome e il cibo preferito. Poi, via ai grembiuli, alle cuffie e ai guanti per mettersi all’opera in tre laboratori culinari: torta salata, mousse al caffè e antipasti.

Un’attività semplice, ma potente, fatta di gesti condivisi e dialoghi spontanei. Come raccontano le dipendenti LATI: «È stato un momento preziosissimo e ricco di emozioni, un incontro che ci ha fatto toccare con mano la parte più umana della relazione con gli altri».

Le parole delle protagoniste

Alla fine dell’esperienza, ogni partecipante ha scelto una parola per racchiudere il senso della giornata.

Gaia: SORPRESA, per l’accoglienza e i legami autentici visti al Millepiedi

Monica: GIOIA – «Fuori tutto sembra una montagna. Qui ho respirato serenità»

Claudia e Alessandra: SORRISO – «Portiamo con noi questo sorriso, perché non è scontato»

Enrica: GRATITUDINE – «Tutti abbiamo bisogno di sentirci accolti e amati»

LATI e Il Millepiedi: un mese di solidarietà condivisa

Oltre alla giornata di volontariato, LATI sostiene il progetto “Il corpo che parla”, che mira a promuovere attività motorie e sportive per persone con disabilità, contribuendo al loro benessere fisico e all’accessibilità del movimento.

Il progetto fa parte della campagna “30 giorni per donare”, promossa da Fondazione Comunitaria del Varesotto, e culminerà domenica 26 ottobre con la castagnata solidale in piazza del Podestà a Varese.

Castagnata solidale il 26 ottobre in piazza a Varese

L’appuntamento è per domenica 26 ottobre 2025, in piazza del Podestà a Varese, dove si terrà la tradizionale castagnata solidale a favore del progetto Il corpo che parla.

Ogni donazione sarà raddoppiata dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, moltiplicando così il valore della solidarietà.

Un grazie speciale va agli Alpini di Capolago, ai Carabinieri in congedo – sezione di Varese, al Gruppo Aeromodellisti Valceresio e a tutti i volontari del Millepiedi, che rendono possibili queste iniziative.

Come donare

Bonifico bancario

IBAN: IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911

Intestato a: Fondazione Comunitaria del Varesotto Ente Filantropico

Causale: Il corpo che parla

Online: sito della Fondazione Comunitaria del Varesotto – Progetto “Il corpo che parla”

Per info e donazioni:

sostienimillepiedi@gmail.com

366 679 5415

www.ilmillepiedionlus.it