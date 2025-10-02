Weekend di eventi a Olgiate Olona: teatro, sagra della zucca e prevenzione visiva

Un fine settimana ricco di appuntamenti attende la comunità di Olgiate Olona, con iniziative che spaziano dalla cultura allo spettacolo, dalla tradizione culinaria alla salute e al divertimento per i più piccoli.

Sabato 4 ottobre: Carlo Pastori in “El Vangel – La Buona Notizia”

Il sipario del Teatro “Don Pino Ballabio” (via Ortigara 6) si alzerà sabato 4 ottobre alle ore 20:45 per accogliere Carlo Pastori e il suo spettacolo “El Vangel – La Buona Notizia”.

Si tratta di un viaggio originale e coinvolgente attraverso il Vangelo, narrato con la tipica ironia e l’acuta profondità che contraddistinguono l’artista. Lo spettacolo alterna musica, parole e momenti di riflessione.

I biglietti sono disponibili al costo di €12 (Intero) e €9 (Ridotto per minori di 14 anni). Possono essere acquistati presso la Cartoleria Toia in via Cavour. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’Associazione Don Pino OdV al numero 338.1719995.

Sabato 4 ottobre: focus su prevenzione visiva e sport per famiglie

Sempre sabato 4 ottobre, Olgiate Olona ospiterà una significativa iniziativa dedicata alla prevenzione visiva dei bambini e al divertimento in famiglia, con il sostegno di associazioni locali e del Lions Club Olgiate Olona.

Il programma della giornata, pensato per sensibilizzare sull’importanza della salute visiva dei più piccoli, prevede:

Screening visivo gratuito: Dedicato ai bambini nati nel 2024, si terrà dalle 9:00 alle 15:00 (è richiesta la prenotazione online sul sito www.robertomangi.it).

Dedicato ai bambini nati nel 2024, si terrà (è richiesta la prenotazione online sul sito www.robertomangi.it). Tecnologia e giochi: Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30 saranno disponibili attività con visori di realtà aumentata per adulti e bambini.

Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30 saranno disponibili per adulti e bambini. Attività multisensoriali: Presso la pista di atletica si svolgeranno giochi “bendati” e una caccia al tesoro multisensoriale (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00).

Presso la pista di atletica si svolgeranno e una (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00). Merenda: La giornata si concluderà con una merenda per tutti alle ore 16:00 nel cortile del comune.

Un doppio appuntamento per il sabato che unisce cura della salute, sport e cultura, in attesa della grande festa della zucca di domenica.

Domenica 5 ottobre: torna la tradizionale sagra della zucca

La giornata di domenica 5 ottobre 2025 sarà interamente dedicata alla Sagra della Zucca, l’appuntamento autunnale che celebra la “regina della stagione” presso il Centro Gerbone (Via Salvo D’Acquisto 4).

La festa, pensata per grandi e piccini, inizierà dal mattino con un ricco programma di attività:

Divertimento per bambini: Gonfiabili e l’iniziativa Pompieropoli – Accademia dei mini pompieri .

e l’iniziativa . Tradizione e hobbistica: Saranno presenti stand di caldarroste e un mercatino con prodotti artigianali e di hobbistica per tutta la giornata.

Saranno presenti stand di e un con prodotti artigianali e di hobbistica per tutta la giornata. Dimostrazioni: Si terranno dimostrazioni gratuite di innesto di alberi da frutto, laboratori floreali e sul riconoscimento delle erbe spontanee.

Si terranno dimostrazioni gratuite di innesto di alberi da frutto, laboratori floreali e sul riconoscimento delle erbe spontanee. Motori e concorsi: In esposizione auto d’epoca e veicoli storici dei Vigili del Fuoco. Non mancheranno i concorsi, tra cui “Disegna il tuo eroe pompiere” e la gara per “La zucca più pesante – Trofeo Rodolfo Manzini”.

Alle ore 12:00 l’appuntamento è con il Pranzo Tipico, che offrirà piatti della tradizione come risotto con zucca e montasio, tortelli di zucca, trippa alla milanese e brasato con polenta. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:30, è prevista la presentazione della camminata metabolica con la trainer L. Moresini.