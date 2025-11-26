A Binago inaugurata la “Panchina del Coraggio” contro la violenza sulle donne

Una panchina rossa, collocata nel piazzale del Comune, diventa il simbolo del rifiuto di ogni forma di violenza sulle donne. È stata inaugurata martedì 25 novembre a Binago la “Panchina del Coraggio”, un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza su un tema drammaticamente attuale.

Un’opera d’arte per un messaggio potente

La panchina non è un semplice arredo urbano: si tratta di una vera e propria opera d’arte, donata dalla famiglia di Claudio Carlini, che ha voluto contribuire in modo concreto alla memoria e alla riflessione. A rendere ancora più significativa la cerimonia è stata l’esposizione di un quadro dell’artista Riccardo Gaffuri, che ha prestato una sua opera intensa e simbolica per accompagnare questo momento di comunità.

I ragazzi e le scuole protagonisti del cambiamento

Durante la cerimonia, hanno preso la parola anche gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Binago, che con disegni, pensieri e riflessioni hanno raccontato emozioni, speranze e il valore del rispetto. Un contributo prezioso, reso possibile grazie alla partecipazione attiva degli insegnanti che hanno abbracciato con convinzione questo progetto.

Il valore della comunità

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla consigliera comunale Nunzia Borgese, che ha curato con grande sensibilità gli allestimenti e ha pronunciato un discorso toccante, arricchito da una performance artistica: una ballerina che ha reso ancora più evocativa l’atmosfera dell’inaugurazione.

Il sindaco: «Una Binago più consapevole e coraggiosa»

«Questa panchina rappresenta il nostro NO a ogni forma di abuso – ha dichiarato il sindaco di Binago Davide Amonini –. È un simbolo visibile del coraggio e dell’unione della nostra comunità. Insieme possiamo costruire un paese più giusto, rispettoso e consapevole».