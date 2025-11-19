A Gallarate controlli antidroga nelle scuole: nessuna irregolarità riscontrata

Nella giornata di ieri, martedì, la polizia di Stato di Gallarate ha svolto un servizio straordinario di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti presso tre istituti scolastici del territorio comunale.

L’attività è stata condotta dagli operatori del Commissariato di Gallarate in collaborazione con la Polizia Locale, che ha messo a disposizione anche l’unità cinofila specializzata, guidata da “Zorro”, un esemplare di Labrador addestrato alla ricerca di sostanze stupefacenti.

Al termine dei controlli non è stata rilevata la presenza di droga, né si è reso necessario procedere con contestazioni di natura amministrativa o penale.

L’iniziativa, realizzata in stretto coordinamento con le dirigenze scolastiche, rientra in una più ampia strategia di prevenzione e sensibilizzazione. L’obiettivo principale è quello di informare gli studenti sui rischi legati al consumo di stupefacenti, privilegiando l’aspetto educativo rispetto alla semplice attività repressiva, promuovendo la cultura della legalità e dell’attenzione alla salute.