A Gallarate controlli antidroga nelle scuole: nessuna irregolarità riscontrata
Martedì la polizia del commissariato cittadino ha effettuato verifiche mirate in tre istituti scolastici con l’ausilio dell’unità cinofila “Zorro”
Nella giornata di ieri, martedì, la polizia di Stato di Gallarate ha svolto un servizio straordinario di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti presso tre istituti scolastici del territorio comunale.
L’attività è stata condotta dagli operatori del Commissariato di Gallarate in collaborazione con la Polizia Locale, che ha messo a disposizione anche l’unità cinofila specializzata, guidata da “Zorro”, un esemplare di Labrador addestrato alla ricerca di sostanze stupefacenti.
Al termine dei controlli non è stata rilevata la presenza di droga, né si è reso necessario procedere con contestazioni di natura amministrativa o penale.
L’iniziativa, realizzata in stretto coordinamento con le dirigenze scolastiche, rientra in una più ampia strategia di prevenzione e sensibilizzazione. L’obiettivo principale è quello di informare gli studenti sui rischi legati al consumo di stupefacenti, privilegiando l’aspetto educativo rispetto alla semplice attività repressiva, promuovendo la cultura della legalità e dell’attenzione alla salute.
