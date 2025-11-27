A Gavirate è tempo di Natale: mercatini, luci, presepi e mostre in tutta la città
Dal 29 novembre all’Epifania un calendario fitto di eventi pensati per coinvolgere il centro storico, le frazioni e il suggestivo Chiostro di via San Michele
Dal 29 novembre all’Epifania, Gavirate si veste a festa con un calendario fitto di eventi pensati per coinvolgere il centro storico, le frazioni e il suggestivo Chiostro di via San Michele.
Tra mercatini, concerti, mostre e villaggi tematici, il Natale 2025 promette di essere un momento di festa condivisa per tutta la comunità.
«Desidero innanzitutto sottolineare che il risultato importante di queste manifestazioni è stato raggiunto grazie alla collaborazione con tutte le associazioni del territorio – dichiara il sindaco Massimo Parola –. Ciascuna, con l’impegno dei volontari e anche economico, garantirà la possibilità di vivere un Natale ricco, con tante attrazioni».
Si parte il 29 novembre con mercatini, risottata e accensione delle luci
Sabato 29 novembre, nel centro di Gavirate si inaugura la stagione natalizia con una giornata densa di appuntamenti:
- “Aspettando il Natale” con animazione a cura di “Pink Lella”
- Dalle 12: risottata benefica con la Protezione Civile in piazza Mercato
- Dalle 9.30 alle 18: mercatino hobbistico e dei sapori sempre in piazza
- Alle 16.00: accensione dell’albero e delle luminarie con cioccolata calda e vin brulé
- In serata: concerto della Banda cittadina e consegna del Premio “Par Togni”
I presepi nelle frazioni e il Villaggio di Babbo Natale
Il programma prosegue domenica 1 dicembre con l’inaugurazione del presepe di Casa Maggioni a Fignano. Altri presepi saranno allestiti l’8 dicembre a Pozzuolo e il 14 a Oltrona.
Sabato 13 dicembre, torna in piazza il Villaggio di Babbo Natale, con attrazioni e laboratori per bambini. Nello stesso giorno, il centro ospiterà il mercatino hobbistico e la manifestazione “Il Natale con Ciclovarese”.
Il Chiostro si accende: arte, luci e concerti
Grazie alla collaborazione con Provincia e Gruppo Cultura, anche il Chiostro di via San Michele sarà protagonista. Il 13 dicembre alle 17.30 verrà inaugurata la mostra “Con gli occhi di Francesco” dell’artista Francesco Toniutti, in occasione dell’anno dedicato a San Francesco.
Seguirà l’accensione delle luci natalizie nel chiostro e due momenti musicali: il concerto del Coro Liceo Musicale di Varese il 22 dicembre e il concerto di musica classica dell’Epifania, il 6 gennaio.
Shopping facilitato: parcheggi gratis per tutto dicembre
Per agevolare i cittadini e i visitatori durante il periodo natalizio, dal 1 al 31 dicembre i parcheggi in centro saranno gratuiti.
«Invitiamo tutti a visitare la nostra città durante le feste – conclude il sindaco Parola – per non perdersi le tante sorprese che abbiamo preparato».
