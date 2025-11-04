A Laveno Mombello l’iniziativa che invita i cittadini a trasformare vie e cortili nel “Paese dei Presepi”
Il progetto, promosso dalla Pro Loco e dalla Comunità Pastorale, invita cittadini e attività a realizzare presepi visibili al pubblico tra l’8 dicembre e il 6 gennaio
Laveno Mombello, storica meta del Natale grazie al celebre Presepe Sommerso nel golfo, si arricchisce quest’anno di una nuova iniziativa dedicata alla tradizione natalizia. La Pro Loco Laveno Mombello Cerro, in collaborazione con la Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa, lancia la prima edizione de “Il Paese dei Presepi – Itinerario nella tradizione e nell’arte del Natale”.
Un progetto che punta a coinvolgere tutta la comunità, trasformando le vie di Laveno, Mombello e Cerro in un percorso diffuso di presepi artigianali e artistici, da scoprire tra vetrine, cortili e abitazioni private.
Un invito alla comunità
L’iniziativa è rivolta a tutti: famiglie, attività commerciali, associazioni e appassionati sono invitati a realizzare un Presepe da esporre nelle proprie vetrine, cortili o abitazioni. L’obiettivo è creare un percorso suggestivo che racconti il Natale attraverso la creatività e la partecipazione collettiva.
Una mappa per scoprire tutti i presepi
I presepi saranno visibili al pubblico dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. La partecipazione è gratuita e non prevede premi: al centro dell’iniziativa ci sono la condivisione, la bellezza del simbolo natalizio e il senso di comunità. Per permettere a tutti di visitare le opere, sarà realizzata una mappa dei presepi partecipanti, che guiderà cittadini e turisti lungo l’itinerario tra i tre paesi.
Come partecipare
Chi desidera prendere parte all’iniziativa può iscriversi entro il 20 novembre scrivendo a segreteriaprolocolmc@gmail.com o oppure telefonando al numero 333 5648399.
A conclusione dell’evento, nel mese di gennaio 2026, è previsto un momento di incontro e ringraziamento aperto a tutti i partecipanti, per condividere insieme la chiusura di questa prima edizione.
