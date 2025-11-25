A Mercallo per conoscere i servizi della Casa di Comunità di Sesto Calende
Dall'ambulatorio infermieristico allo psicologo, dall'assistente sociale agli specialisti: la struttura è un presidio a disposizione dei cittadini. Appuntamento venerdì 28 novembre per conoscerla meglio
La Casa di Comunità di Sesto Calende fa tappa a Mercallo (nella sala polivalente di Via Prandoni) venerdì 28 novembre alle 18:00 per incontrare i cittadini e spiegare i servizi di assistenza sanitaria e sociale che mette a disposizione della popolazione.
Verranno illustrati i principali ambiti di intervento e le figure professionali coinvolte nella Casa di Comunità, tra cui: il punto unico di accesso (Pua), l’offerta specialistica, il ruolo degli infermieri di famiglia e di comunità, l’ambulatorio infermieristico, la figura dello psicologo delle cure primarie, l’attività dell’assistente sociale, la carta dei servizi, il contributo del terzo settore nel sistema dei servizi di prossimità.
L’incontro di venerdì è organizzato in collaborazione con il Comune di Mercallo e interverranno la direttrice del Distretto Laura Cangelosi e Fabrizio Munaro, psicologo delle Cure primarie della Casa di Comunità di Sesto Calende.
La Casa di Comunità organizzerà una serie di incontri per informare i cittadini sui suoi servizi in tutti i dodici comuni del Distretto in collaborazione con le amministrazioni comunali e il Piano di Zona.
