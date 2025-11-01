A8 Milano – Varese, le chiusure notturne all’uscita di Gallarate
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate. Chi proviene dalla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), potrà uscire alla stazione di Besnate
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, nelle tre notti di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Varese.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate. Chi proviene dalla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), potrà uscire alla stazione di Besnate.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.