A8 Milano – Varese, le chiusure notturne all’uscita di Gallarate

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, nelle tre notti di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Varese.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.  Chi proviene dalla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), potrà uscire alla stazione di Besnate.

Pubblicato il 01 Novembre 2025
