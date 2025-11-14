Addio alta pressione, sul Varesotto arrivano nuvole e un po’ di pioggia
Finita l'estate di San Martino ci aspetta un fine settimana all'insegna cielo grigio e possibili piogge su tutta la provincia
La lunga estate di san Martino se ne va verso est e ci saluta, lasciando il posto ad una coppia di perturbazioni che già da questo fine settimana interesseranno tutto il Varesotto, portando cieli grigi e qualche pioggia.
Vediamo le previsioni meteo per il weekend del Centro Geofisico Prealpino:
Venerdì 14 novembre – Nuvoloso su Piemonte e Lombardia occidentale ma ancora in parte soleggiato sulla Valtellina e sulla Lombardia orientale. In serata cielo ovunque coperto e deboli piogge a partire da Ossola, Ticino, Varesotto e Lario, poi più diffuse nella notte.
Sabato 15 novembre – Molto nuvoloso o coperto con piogge intermittenti, più frequenti lungo i rilievi. Locali rovesci nel pomeriggio. Limite neve oltre 2200 m. Nella notte temporanea cessazione delle precipitazioni.
Domenica 16 novembre – Molto nuvoloso o coperto, piogge diffuse, localmente moderate nel pomeriggio. Limite neve in calo verso 2000m. Temperature stazionarie.
(foto di Santo Zappalà)
