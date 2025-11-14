Varese News

Addio alta pressione, sul Varesotto arrivano nuvole e un po’ di pioggia

Finita l'estate di San Martino ci aspetta un fine settimana all'insegna cielo grigio e possibili piogge su tutta la provincia

foto santo zappalà nuvole maltempo ceresio

La lunga estate di san Martino se ne va verso est e ci saluta, lasciando il posto ad una coppia di perturbazioni che già da questo fine settimana interesseranno tutto il Varesotto, portando cieli grigi e qualche pioggia.

Vediamo le previsioni meteo per il weekend del Centro Geofisico Prealpino:

Venerdì 14 novembre – Nuvoloso su Piemonte e Lombardia occidentale ma ancora in parte soleggiato sulla Valtellina e sulla Lombardia orientale. In serata cielo ovunque coperto e deboli piogge a partire da Ossola, Ticino, Varesotto e Lario, poi più diffuse nella notte.

Sabato 15 novembre – Molto nuvoloso o coperto con piogge intermittenti, più frequenti lungo i rilievi. Locali rovesci nel pomeriggio. Limite neve oltre 2200 m. Nella notte temporanea cessazione delle precipitazioni.

Domenica 16 novembre – Molto nuvoloso o coperto, piogge diffuse, localmente moderate nel pomeriggio. Limite neve in calo verso 2000m. Temperature stazionarie.

(foto di Santo Zappalà)

Pubblicato il 14 Novembre 2025
