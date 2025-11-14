Alcol a minori, violenze e risse: il Questore chiude per 15 giorni un locale nel centro di Saronno

La Polizia di Stato – su disposizione del Questore di Varese Carlo Mazza – ha notificato oggi al titolare di un locale situato nel centro di Saronno la chiusura per 15 giorni. La misura, adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, arriva a seguito di una lunga attività istruttoria che ha messo in luce gravi criticità legate alla gestione dell’esercizio pubblico.

Controlli e ricoveri per abuso etilico

L’istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa della Questura ha preso avvio a partire da segnalazioni e controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Saronno. L’ultimo intervento, in particolare, ha destato forte preoccupazione: tre giovani, di cui due minorenni, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in stato di incoscienza per abuso di alcol.

Violazioni ripetute e pericolo per l’ordine pubblico

Secondo quanto documentato dagli accertamenti, già da febbraio 2025 il locale era stato più volte segnalato per episodi di violenza, risse, aggressioni e somministrazione di bevande alcoliche a minori. Una situazione definita “incompatibile con il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica”, che ha portato alla decisione di sospendere temporaneamente la licenza.

Il locale era noto anche come punto di ritrovo per soggetti dediti all’abuso di alcol e già in passato aveva richiesto interventi delle forze dell’ordine per gestire situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.

Alla luce delle risultanze raccolte, il Questore Carlo Mazza ha disposto la chiusura del locale per 15 giorni, con effetto immediato.