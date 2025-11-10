Alla biblioteca di Castiglione Olona la scrittrice Lidia Laudani

Venerdì 14 novembre, alle ore 21.00, la Biblioteca Civica “G. Battaini” di Castiglione Olona, in via Marconi 1, ospiterà la scrittrice e formatrice Lidia Laudani per una serata dedicata alla rinascita, alla forza interiore e al potere delle parole. L’appuntamento, promosso dal Comune di Castiglione Olona nell’ambito della rassegna “Scarpe Rosse”, nasce per dire no alla violenza di genere e per costruire una cultura del rispetto e dell’autodeterminazione.

Autrice del romanzo Un’altra Vita, Laudani si è imposta all’attenzione del pubblico e della critica per la capacità di trasformare esperienze di dolore e fragilità in messaggi di speranza. Le sue pagine non si limitano alla denuncia, ma raccontano la possibilità di ricominciare, di rimettersi in cammino, di riconquistare se stessi dopo l’ombra. Con uno stile diretto e profondo, la scrittrice affronta temi duri come la violenza psicologica, lo stalking e le relazioni tossiche, restituendo voce a chi spesso resta in silenzio.

Da anni Laudani porta le sue testimonianze anche nelle scuole, incontrando studenti e insegnanti in percorsi di sensibilizzazione che uniscono letteratura, educazione emotiva e consapevolezza. Il suo impegno civile è diventato parte integrante del suo percorso artistico: scrivere, per lei, significa creare un ponte tra dolore e rinascita, trasformare la ferita in parola e la parola in riscatto.

L’incontro a Castiglione Olona si annuncia come un momento di grande partecipazione, non solo per la rilevanza dei temi trattati, ma per la capacità di Laudani di coinvolgere il pubblico in un dialogo autentico e profondo. La serata offrirà l’occasione di riflettere su quanto sia urgente, oggi più che mai, parlare di rispetto, libertà e rinascita, in una società che troppo spesso tende a normalizzare la violenza e a zittire la fragilità.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca Civica di Castiglione Olona (tel. 0331 824867 – biblioteca@castiglioneolona.va.it).