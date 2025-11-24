All’Acinque Arena di Varese aperture straordinarie per pattinare sul ghiaccio durante le feste
Dall'8 dicembre al 6 gennaio tante aperture anche nei pomeriggi feriali, per permettere a tutti di vivere momenti di sport e divertimento sulla pista di ghiaccio
Durante il periodo natalizio l’Arena propone orari straordinari di pattinaggio libero, con aperture anche nei pomeriggi feriali, per permettere a tutti di vivere momenti di sport e divertimento sulla pista di ghiaccio dall’8 dicembre al 6 gennaio. Ecco i dettagli:
Dicembre 2025
Lunedì 8 dicembre: 15:10 – 18:50
Lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 dicembre: 15:20 – 18:50
Giovedì 25 dicembre: Chiuso
Venerdì 26 dicembre: 15:20 – 18:50 / 21:30 – 24:00
Sabato 27 dicembre: 15:20 – 18:00 / 21:30 – 24:00
Domenica 28 dicembre: 09:00 – 10:30 / 15:20 – 18:50
Lunedì 29, martedì 20 e mercoledì 31 dicembre: 15:20 – 18:50
Gennaio 2026
Giovedì 1o gennaio: 15:20 – 18:50
Venerdì 2 gennaio: 15:20 – 18:50 / 21:30 – 24:00
Sabato 3 gennaio: 15:20 – 18:00 / 21:30 – 24:00
Domenica 4 gennaio: 09:00 – 10:30 / 15:20 – 18:50
Lunedì 5 e martedì 6 gennaio: 15:20 – 18:50
La società ricorda che è possibile acquistare i biglietti direttamente online su www.acinqueicearena.com saltando così la coda alle casse.
