Varese News

Salute

Ambulatorio chiuso: i cittadini di Mesenzana devono rivolgersi alla guardia medica ma solo di notte

Per i prossimi giorni chi dovesse avere bisogno deve chiamare il numero 116117 negli orari di apertura infrasettimanali: dalla sera alle 20 alle 8 del mattino

cartello guardia medica

Sta bene ma è molto scosso il medico aggredito nel pomeriggio di lunedì nell’ambulatorio temporaneo di Mesenzana.

L’Asst Sette Laghi ha disposto la momentanea sospensione delle attività di assistenza medica. Il fatto di cronaca imprevedibile ha costretto a cercare una soluzione alternativa: per i prossimi giorni i cittadini dovranno fare riferimento al servizio di guardia medica, telefonando al numero 116117 negli orari previsti che, in settimana, sono dalle 20 di sera alle 8 del mattino.

La telefonata servirà a capire, in caso di urgenze, a quale servizio di guardia medica fare riferimento. Quello più vicino è a Luino. L’azienda ospedaliera sta predisponendo il ripristino dell’ambulatorio temporaneo il più velocemente possibile.

di
Pubblicato il 12 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.