Ambulatorio chiuso: i cittadini di Mesenzana devono rivolgersi alla guardia medica ma solo di notte
Per i prossimi giorni chi dovesse avere bisogno deve chiamare il numero 116117 negli orari di apertura infrasettimanali: dalla sera alle 20 alle 8 del mattino
Sta bene ma è molto scosso il medico aggredito nel pomeriggio di lunedì nell’ambulatorio temporaneo di Mesenzana.
L’Asst Sette Laghi ha disposto la momentanea sospensione delle attività di assistenza medica. Il fatto di cronaca imprevedibile ha costretto a cercare una soluzione alternativa: per i prossimi giorni i cittadini dovranno fare riferimento al servizio di guardia medica, telefonando al numero 116117 negli orari previsti che, in settimana, sono dalle 20 di sera alle 8 del mattino.
La telefonata servirà a capire, in caso di urgenze, a quale servizio di guardia medica fare riferimento. Quello più vicino è a Luino. L’azienda ospedaliera sta predisponendo il ripristino dell’ambulatorio temporaneo il più velocemente possibile.
