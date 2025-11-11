Andrea Signorini è il nuovo direttore vendite di Carlsberg Italia

Nuovo ingresso nel management di Carlsberg Italia, la filiale “tricolore” della multinazionale danese che è fortemente presente sul nostro territorio con l’unità produttiva di Induno Olona e con il marchio Birrificio Poretti, oltre ad altri che sono nel “portafoglio” di una delle principali aziende mondiali in questo settore.

Andrea Signorini è stato nominato nuovo direttore vendite (National Sales Director) con l’incarico di guidare l’intero team “Sales”, coordinando direttamente le strategie e i canali di vendita di tutti i marchi di Carlsberg Italia – O7 Trade, Horeca Indirect e Direct, E-commerce, Export e Organized Horeca – sul territorio italiano. L’obiettivo è quello di rafforzare tutte le attività di business e consolidare la crescita dell’intera azionda.

«Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Carlsberg Italia – spiega Signorini – realtà internazionale con 178 anni di storia e con solide radici nel nostro Paese, grazie al Birrificio Angelo Poretti di Induno Olona e a un portafoglio di brand di grande valore. Innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone a tutto tondo (dal cliente ai partner, passando per i dipendenti e le comunità locali) sono valori chiave di un’azienda con cui desidero costruire nuove opportunità di crescita. Vogliamo rafforzare ulteriormente il posizionamento di Carlsberg Italia come uno dei principali player di mercato».

In passato Signorini ha già lavorato nel mondo delle bevande: dopo la laurea in Management all’Università Cattolica di Milano ha iniziato la carriera in Coca Cola Hbc e vi è rimasto per 12 anni. In seguito è entrato in Zuegg con il ruolo di direttore vendite Italia divenendo poi direttore commerciale B2C. Dopo bibite e succhi di frutta, ora il passaggio alla birra con Carlsberg.