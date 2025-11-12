Varese
Il “Viaggio di-vino” di Giovanni Ardemagni sabato sera a Fagnano Olona, con degustazione
Sabato 15 novembre, alle 20,45 Ardemagni proporrà uno dei suoi lavori più recenti, un reading teatrale che in un divertente viaggio porta gli spettatori alla scoperta dei vini italiani
Sabato 15 novembre l’attore Giovanni Ardemagni proporrà a Fagnano Olona uno dei suoi lavori più recenti “Il viaggio di-vino”, un reading teatrale che in un viaggio divertente e scanzonato porta gli spettatori alla scoperta dei vini italiani.
L’appuntamento è per le 20,45 nella Sala consiliare del Comune, in piazza Cavour 9. Seguirà una degustazione di vini offerta dalla ditta Fratelli Mottura.
«In compagnia di Re Barolo e Regina Barbera andremo in giro per l’Italia, toccando tutte le regioni e citando i vini più noti, quelli che più si prestano a giochi di parole e calembour, tra cultura, tradizioni e un po’ di risate». Oltre 130 i vini citati, accompagnati da qualche canzone, un po’ di storia e tante storie raccontate con la consueta maestria da Ardemagni.
«Lo spettacolo è nato dall’idea di giocare con i nomi dei vini e dei vitigni, perché ce ne sono di davvero particolari, qualcuno anche con un doppio senso – conclude l’attore – Lo spettacolo è cresciuto giorno dopo giorno, man mano che io stesso scoprivo l’incredibile varietà del mondo viti-vinicolo del nostro Paese. Ho testato lo spettacolo in Piemonte, alla festa del vino di Valli Unite, in occasione della vendemmia, e ci siamo divertiti molto, ma è stato apprezzato anche durante l’evento sui vini varesini fatto a Villa Recalcati qualche mese fa. Per la sua versatilità lo spettacolo si arricchisce di volta in volta con i vini e i vitigni tipici del territorio in cui viene presentato e questo piace sempre molto, al pubblico come agli organizzatori».
Lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito.
(foto di Elena Mazzetti)