Il “Viaggio di-vino” di Giovanni Ardemagni sabato sera a Fagnano Olona, con degustazione

Sabato 15 novembre l’attore Giovanni Ardemagni proporrà a Fagnano Olona uno dei suoi lavori più recenti “Il viaggio di-vino”, un reading teatrale che in un viaggio divertente e scanzonato porta gli spettatori alla scoperta dei vini italiani.

L’appuntamento è per le 20,45 nella Sala consiliare del Comune, in piazza Cavour 9. Seguirà una degustazione di vini offerta dalla ditta Fratelli Mottura.

«In compagnia di Re Barolo e Regina Barbera andremo in giro per l’Italia, toccando tutte le regioni e citando i vini più noti, quelli che più si prestano a giochi di parole e calembour, tra cultura, tradizioni e un po’ di risate». Oltre 130 i vini citati, accompagnati da qualche canzone, un po’ di storia e tante storie raccontate con la consueta maestria da Ardemagni.

«Lo spettacolo è nato dall’idea di giocare con i nomi dei vini e dei vitigni, perché ce ne sono di davvero particolari, qualcuno anche con un doppio senso – conclude l’attore – Lo spettacolo è cresciuto giorno dopo giorno, man mano che io stesso scoprivo l’incredibile varietà del mondo viti-vinicolo del nostro Paese. Ho testato lo spettacolo in Piemonte, alla festa del vino di Valli Unite, in occasione della vendemmia, e ci siamo divertiti molto, ma è stato apprezzato anche durante l’evento sui vini varesini fatto a Villa Recalcati qualche mese fa. Per la sua versatilità lo spettacolo si arricchisce di volta in volta con i vini e i vitigni tipici del territorio in cui viene presentato e questo piace sempre molto, al pubblico come agli organizzatori».

Lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito.

Qui la locandina della serata

(foto di Elena Mazzetti)