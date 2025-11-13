Auto sui binari, ritardi sulla linea Milano Cadorna – Laveno Mombello Lago
Il treno 51 (Milano Cadorna 14:52 – Laveno Mombello Lago 16:23) viaggia in ritardo
Il treno 51 (Milano Cadorna 14:52 – Laveno Mombello Lago 16:23) viaggia in ritardo a causa di rallentamenti dovuti alla presenza di un autoveicolo all’interno delle sbarre di un passaggio a livello tra le stazioni di Cittiglio e Laveno Mombello Lago.
Per restare aggiornati sull’andamento del treno, è possibile consultare l’app.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.