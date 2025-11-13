Varese News

Varese Laghi

Auto sui binari, ritardi sulla linea Milano Cadorna – Laveno Mombello Lago

Il treno 51 (Milano Cadorna 14:52 – Laveno Mombello Lago 16:23) viaggia in ritardo

Trenord

Il treno 51 (Milano Cadorna 14:52 – Laveno Mombello Lago 16:23) viaggia in ritardo a causa di rallentamenti dovuti alla presenza di un autoveicolo all’interno delle sbarre di un passaggio a livello tra le stazioni di Cittiglio e Laveno Mombello Lago.

Per restare aggiornati sull’andamento del treno, è possibile consultare l’app.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.