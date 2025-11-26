Azzate accoglie don Aldo Sutera: ingresso solenne per il nuovo parroco

La comunità di Azzate ha vissuto martedì sera un momento di grande partecipazione con l’ingresso solenne di don Aldo Sutera, nuovo parroco della comunità pastorale Maria Madre della Speranza. Don Aldo succede a don Cesare Zuccato, che lo scorso 16 novembre ha assunto l’incarico di parroco e prevosto a Luino.

La chiesa di Azzate si è riempita di fedeli, autorità civili, militari e religiose per celebrare questo momento significativo che segna l’inizio di un nuovo capitolo per la parrocchia e per il paese (nella foto da sinistra il sindaco di Brunello Andrea Dall’Osto, la sindaca di Ferno Sarah Foti- paese da cui proviene Don Aldo – il sindaco di Azzate Raffaele Simone e il primo cittadino di Buguggiate Matteo Sambo)

A nome dell’Amministrazione Comunale il sindaco Raffaele Simone ha dato il benvenuto al nuovo parroco: “Oggi è un giorno che resterà impresso nel cuore di tutti noi”, ha affermato il primo cittadino durante la cerimonia.

Il sindaco ha sottolineato la particolarità della storia di don Aldo, che a 50 anni ha avuto il coraggio di rispondere alla chiamata sacerdotale. “Non è mai troppo tardi per seguire un sogno, non è mai troppo tardi per donarsi agli altri: la sua storia ce lo insegna con forza e dolcezza”, ha dichiarato Simone.

Per don Aldo questa rappresenta la prima nomina come parroco, un incarico che Azzate accoglie con responsabilità e gratitudine. “Don Aldo porta con sé la maturità di chi ha conosciuto e vissuto le sfide e le gioie del tempo, e porta con sé la freschezza e l’entusiasmo di chi ha scelto di mettersi al servizio con cuore libero e generoso”, ha evidenziato il sindaco.

Nel suo intervento, il sindaco ha ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni civili e religiose. “La parrocchia e il Comune sono due realtà distinte, ma da sempre legate da un profondo spirito di collaborazione, entrambe al servizio dei cittadini”, ha sottolineato Simone.

Il primo cittadino ha assicurato a don Aldo che ad Azzate troverà una comunità accogliente, con gruppi, associazioni e persone pronte a collaborare per un rinnovato slancio spirituale e pastorale.

Il sindaco ha concluso augurando a don Aldo un percorso sereno e fruttuoso, assicurando la piena disponibilità dell’amministrazione al dialogo e alla collaborazione: “Che Azzate diventi per te – come lo è per noi – una vera casa e una grande famiglia”.