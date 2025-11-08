Besano avvia il Controllo di Vicinato: nati i primi due gruppi

Si è tenuta nella sera di giovedì 6 novembre una riunione operativa per l’avvio ufficiale del Controllo di Vicinato a Besano. Durante l’incontro è stata annunciata la nascita dei primi due gruppi: uno dedicato a Via Fornaci e l’altro alle vie Europa, Sanzio e Albertini.

Alla serata hanno preso parte il Sindaco di Besano, il Referente dell’Associazione Controllo di Vicinato, il Comandante della Polizia Locale Alfonso Castellone, il Comandante della Polizia Locale di Arcisate Andrea Odoni, l’agente di Polizia Locale MariaGrazia Caloia e il capoturno del numero unico di emergenza 112 Bruno Grossi, che ha illustrato ai presenti il funzionamento del servizio di emergenza e della App Where Are U – 112.

Nelle prossime settimane il Comune provvederà all’installazione della cartellonistica di avviso nelle aree interessate.

Il Controllo di Vicinato è un progetto condiviso tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione CdV, nato con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. L’adesione è gratuita e aperta a tutti i residenti.

Per partecipare è possibile rivolgersi all’Ufficio di Polizia Locale. I moduli di iscrizione sono inoltre scaricabili dal sito web del Comune di Besano a questo link