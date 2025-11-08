Varese News

Varese Laghi

Besano avvia il Controllo di Vicinato: nati i primi due gruppi

Il Controllo di Vicinato è un progetto condiviso tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione CdV, nato con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. L’adesione è gratuita e aperta a tutti i residenti

controllo vicinato besano

Si è tenuta nella sera di giovedì 6 novembre una riunione operativa per l’avvio ufficiale del Controllo di Vicinato a Besano. Durante l’incontro è stata annunciata la nascita dei primi due gruppi: uno dedicato a Via Fornaci e l’altro alle vie Europa, Sanzio e Albertini.

Alla serata hanno preso parte il Sindaco di Besano, il Referente dell’Associazione Controllo di Vicinato, il Comandante della Polizia Locale Alfonso Castellone, il Comandante della Polizia Locale di Arcisate Andrea Odoni, l’agente di Polizia Locale MariaGrazia Caloia e il capoturno del numero unico di emergenza 112 Bruno Grossi, che ha illustrato ai presenti il funzionamento del servizio di emergenza e della App Where Are U – 112.

Nelle prossime settimane il Comune provvederà all’installazione della cartellonistica di avviso nelle aree interessate.

Il Controllo di Vicinato è un progetto condiviso tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione CdV, nato con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. L’adesione è gratuita e aperta a tutti i residenti.

Per partecipare è possibile rivolgersi all’Ufficio di Polizia Locale. I moduli di iscrizione sono inoltre scaricabili dal sito web del Comune di Besano a questo link

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.